20260119123743_0_d4a75d

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】今天是1月19日119消防節，回顧宜蘭縣消防局自民國87年（1998年）11月成立以來，近三十年的風雨歷程。消防局從原隸屬警察局的消防警察隊升格而來，肩負預防火災、搶救災害、緊急救護等重責大任，成為宜蘭縣民的堅強後盾。這些年來，宜蘭面臨無數天災人禍，從颱風肆虐到重大交通事故，警消與義消人員總是挺身而出，用無畏的精神與專業技能，守護每一位縣民的生命財產安全。而現任消防局長徐松奕從事消防工作近三十年，畢業於中央警官學校消防系51期的徐松奕，本身是宜蘭人，宜蘭縣消防局成立他就從宜蘭縣警察局奉調到消防局，而擔任局長也已十一年，歷任二位縣長及三位代理縣長，是縣府在位最久的一級主管。他說，消防工作是與死神拔河、與時間賽跑的工作，關乎人民生命的安全及財產的維護。

廣告 廣告

消防救災經常需要冒著生命危險，而指揮臨危不亂，團隊協調合作是重要關鍵，適逢119消防節，擔任宜蘭縣消防局長十一年的徐松奕表示，災害搶救要和死神拔河舆時間賽跑，更需要結合縣府丶軍、警丶消防及民間力量眾人合作的工程。救一個人也許需要動員十個人或上百人，救一個鄉鎮更需要動員上千人甚至上幾千人。一般行政事務效率多以天或小時計算。救災任務需要以分甚或秒計算。所以抗壓性是所有救災人員的必要條件，落實命令一致的行動是能否達成任務重要的關鍵。徐松奕說，有幸參與這項協調工作，感謝縣政府歷任長官對消防工作的支持。包括人員由180人擴編至521人，預算上對器材裝備及福利的全力支持，各單位於應變中心全力配合。軍方、警察、工程單位及義消及民間團體大家共同努力，才能完成每一次艱困的任務。十多年来宜蘭地區雖歷經多次陸丶海、空、交通等重大事故，都能於第一時間發揮整體動員能力，順利完成任務。每一位參與者都是重要的角色，有幸參與其中，能夠工作順利與有榮焉，感謝所有時時守護這片土地的無名英雄。

擔任宜蘭縣消防局長十一年 徐松奕：消防工作是與死神拔河、與時間賽跑的工作感謝同仁與相關單位配合守護家園 - https://www.watchmedia01.com

宜蘭縣消防局成立三十年，經歷過無數重大事件，其中受到社會關注的包括：民國99年（2010年）梅姬颱風重創宜蘭，暴雨引發山崩與洪水，成為重災區。消防局動員，義消人員日夜投入搜救行動，不畏風雨深入災區，協助疏散數千居民。令人動容的是，有義消人員在救災後返家，才發現自家已成災戶，卻無怨言繼續投入。這份「先天下之憂而憂」的無私精神，正是義消夥伴的寫照。

民國107年（2018年）普悠瑪列車在新馬站翻覆，造成重大傷亡。消防局外勤人員衝鋒在前，各科室分工合作，將災害損失降至最低。鄰近義消分隊剛在全國競技大賽打破紀錄，正慶祝途中，卻聽聞災情立即掉頭回援，齊心從扭曲車廂救出傷者，這份守護家園的心意令人動容。

擔任宜蘭縣消防局長十一年 徐松奕：消防工作是與死神拔河、與時間賽跑的工作感謝同仁與相關單位配合守護家園 - https://www.watchmedia01.com

民國108年（2019年）南方澳跨港大橋突然斷裂崩塌，壓毀漁船造成傷亡。消防人員與義消人員進行水下搜救多日，冒險潛水與國軍特搜聯手，展現專業應變。

擔任宜蘭縣消防局長十一年 徐松奕：消防工作是與死神拔河、與時間賽跑的工作感謝同仁與相關單位配合守護家園 - https://www.watchmedia01.com

民國109年（2020年）黑鷹直升機墜落山區，消防局救災人員迅速挺進崎嶇地形搜救，義消人員協助山域行動，爭取黃金救援時間。民國110年（2021年）蘇花公路遊覽車撞山壁，大批救護車趕赴，義消人員協助現場急救與交通管制，迅速將傷者送醫。

擔任宜蘭縣消防局長十一年 徐松奕：消防工作是與死神拔河、與時間賽跑的工作感謝同仁與相關單位配合守護家園 - https://www.watchmedia01.com

去年（2025年）11月，鳳凰颱風挾帶強降雨侵襲宜蘭，颱風與東北季風形成明顯共伴效應，加上蘇澳地區地形條件，雨量迅速集中於周邊山區，短時間內即造成市區多處積水。縣府基於過往經驗，提前開設災害應變中心，消防同仁在執行日常勤務之餘，同步完成防汛整備，並於中央發布紅色警戒後，提早協助公所進行預防性疏散撤離。隨著雨勢加劇，蘇港路、華山路、神洲路、聖湖路及中原路等地陸續傳出淹水災情，聯外道路一度中斷，蘇澳市區最深水位達 2.4公尺，局部地區呈現近似「孤島」狀態。災害期間，報案電話大量湧入，話務量一度達平日 12 倍以上，考驗指揮中心派遣與資源調度能力。消防與義消人員涉水挺進、架設繩索、運用舟艇逐案救援，其中更成功將多名行動不便長者及受困民眾安全撤離。全案共出動警消98人、義消9人、各式車輛 26 輛、船艇16艘，救出民眾96人、引導避難93人，並完成多處消防站警戒任務。這場在極端天候下與時間賽跑的行動，不僅展現宜蘭救災體系日益成熟的應變能力，也再次證明義消夥伴始終是消防最堅實、最可靠的後盾。

擔任宜蘭縣消防局長十一年 徐松奕：消防工作是與死神拔河、與時間賽跑的工作感謝同仁與相關單位配合守護家園 - https://www.watchmedia01.com

未來雖然充滿未知，但在救災工作上，宜蘭縣消防局始終站在最前線。值此119消防節，讓我們向所有警消與義消致最高敬意，感謝您們的努力，持續守護蘭陽家園。