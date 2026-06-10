擔任機長16年竟沒飛行執照！飛了900多趟 加拿大航空「神鬼機師」遭逮捕
[Newtalk新聞] 加拿大航空公司近期爆發一起驚天醜聞，一位在該公司服務 27 年、擁有 16 年民航機長經歷的男子被發現未持有民航客機飛行執照，且長年使用偽造的證件執行飛行任務，相關消息也受到全球網友的廣泛關注。雖然該名男子目前已遭到加拿大警方逮捕，並被指控多項罪名，預計將於月底出庭受審，但與加拿大航空有關的爭議卻並未就此停息。
綜合《英國廣播公司》( BBC )、《美國廣播公司新聞》( ABC News ) 報導，當地時間 8 日，加拿大皮爾區警察局逮捕了曾在加拿大航空公司服務、現年 59 歲的男子傑弗里．沃爾 ( Geoffrey Wall )，指控其在沒有合法民航客機飛行執照的情形下，擔任機長長達 16 年的時間，前後執行了超過 900 次飛行任務。
報導稱，沃爾自 1998 年起開始在加拿大航空公司服務，並於 2009 年被晉升為機長。然而，沃爾卻並未持有加拿大法規規定的航空運輸飛行員執照 ( ATPL )，並在沒有適當資格的情況下，從加拿大航空賺取了數百萬美元的薪水。
報導指出，加拿大聯邦運輸部 2025 年在進行例行評估時，發現沃爾提供的飛行員執照文件存在缺漏，在對沃爾展開更進一步的調查後，發現沃爾偽造飛行員執照的相關事證。隨後，加拿大航空於第一時間宣布解雇沃爾，當局也隨即對沃爾偽造證件的相關事件展開更深入的調查。
報導表示，當地時間 1 日，加拿大警方提出指控，認為沃爾偽造飛行員證件的行為涉及詐欺、偽造文件、持有虛假商標等七項罪名，並於 8 日對其實施逮捕，預計將在當地時間 29 日出庭受審。
皮爾區警察局副局長尼克．米利諾維奇 ( Nick Milinovich ) 在接受訪問時指出，沃爾偽造民航客機飛行執照的行為，「就像一位持有家庭醫學執照的醫生，在自己的診所內進行腦外科手術」。米利諾維奇表示，沃爾非常擅長欺騙與詭計，認為沃爾可能在擔任機長期間持續實施欺詐行動，掩蓋自己偽造證件的事實。
針對這起誇張的偽造證件事件，X 推主「Petrichor」發出批評，認為加拿大航空存在嚴重的管理問題，「簡直就是把上萬名顧客的生命當成兒戲」。另外，「Petrichor」表示，加拿大航空在 2025 年夏季時曾面臨大規模罷工危機，被迫取消大量航班。然而，加拿大航空在面對權益受損的顧客時卻拒絕提供任何賠償，「這間航空公司早已臭名昭著」，提議顧客應對該公司發起集體訴訟維護自身權益。
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