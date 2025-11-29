擔任Newtalk新聞流量政治學營隊講師 黃捷驚訝學員沒人用抖音

黃捷展現親和力與同學們互動交流。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] Newtalk新聞今(29)日於高雄商旅舉辦第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】，立法委員黃捷擔任首場講座講師，她展現親和力與同學們互動交流，最讓她感到意外又欣慰的是，在場的大學生都沒有人使用抖音，她對此也表示用抖音和小紅書被統戰的風險都很高，能不用最好。黃捷也強調，政治人物要善用流量做對的事，不支持以流量為武器製造假象，或以流量為工具操作仇恨。

黃捷生於高雄市鳳山區，原為時代力量黨籍，後退黨加入民進黨，屬湧言會系，曾任高雄市議會議員、國立臺灣大學公共衛生學院研究助理、國家衛生研究院研究助理以及環境與政治線記者。現任高雄市第六選舉區立法委員，為第11屆中華民國立法院最年輕的國會議員。黃捷表示，她是在地高雄人，雄女畢業後才北上唸台大，這次受到Newtalk新聞邀請，在高雄與大學生對談，二話不說馬上答應。

黃捷說，作為一名政治人物，必須具有可見度、黏著度、可信度，流量不是最優先的KPI，而是堅持價值達到與公眾溝通的目的，其中可信任才是最重要的，不會像中國隨時可以下令不能吃國外水產、不能出國旅遊。她指出，哪裡有流量就往哪裡去，有人愛看，就有人會生產，消費者的選擇會影響產製方，可以用群眾的力量來加以抵制。

黃捷認為政治人物要善用流量做對的事，不支持以流量為武器製造假象，或以流量為工具操作仇恨，民眾也應有判別能力，哪些留言是藉別人帳號要引戰，哪些是真的要討論事情，走出想要的社會與國家的樣貎。

一般人都以為黃捷的網路流量很高，最近一則她在高流中心模仿TWICE舞步的影片，就引來數萬人按讚，但她也承認有關質詢議題的貼文流量卻很低，包括防詐條例、住宅法修法等等，但她認為這是從政者應該做的事，也是花最多時間做的事，就算引不起網路上的關注和共鳴，她也會繼續發文，並繼續在立法院為大家努力。但黃捷也說，反對代理孕母的質詢，原本關注度低，但在社會新聞推波助瀾下，最近的質詢貼文流量就還不錯，也讓大家知道其實她已經關注這個議題有兩年。

最讓黃捷感到訝異的是，她問現場學員有沒有使用抖音時，竟然沒有人舉手，大大出乎她的意外，以為大家的生活都被抖音佔滿。黃捷說使用抖音和小紅書的風險很高，都是都是經過特定人士餵養的內容，灌輸大家、洗腦大家，讓大家沒有國安意識，學員們都沒在用，讓她覺得很欣慰。

有同學提問，如果不用抖音和小紅書，是否會有一些選民無法觸及到？黃捷回說，雖然喪失與選民的直接接觸，很可惜，但既然抖音有風險，就應該犧牲不用，還可以透過其他平台或方式可以與選民溝通。也有同學問到她曾對民眾提告妨害名譽，黃捷說言論有界限，不能因為是公眾人物，就代表可以接受對女性的差辱，任何網路性恐嚇、性暴力的行為，一律提告，不容忍因為不認同政治立場，就可以隨意差辱女性。

她說，剛開始遭到網路批評，覺得心情很沮喪，但後來也開始釋懷，政黨政治就是這樣，一定會其他黨派的人不喜歡你，在台灣就會有一半的人討厭你，喜好不重要，評價不重要，在自己位子上能發揮作用才是重要，奉勸想從政的人不能在意網路流言，不可得失心太重，不然會很辛苦。

有同學問黃捷是區域立委，如何在選民服務和國會問政之間取得平衡。她說，她每天一大早就坐高鐵上台北開會，下午三四點再坐高鐵回高雄，通常在高鐵上就有選民預約服務時間，反正每天就是把自己的時間塞滿。講座結束後，不少學員化身粉絲，排隊請黃捷簽名。

