新頭殼

擔任Newtalk新聞流量政治學營隊講師 黃捷驚訝學員沒人用抖音

Newtalk新聞 |孫家銘 高雄市報導
黃捷展現親和力與同學們互動交流。 圖：孫家銘攝
黃捷展現親和力與同學們互動交流。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] Newtalk新聞今(29)日於高雄商旅舉辦第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】，立法委員黃捷擔任首場講座講師，她展現親和力與同學們互動交流，最讓她感到意外又欣慰的是，在場的大學生都沒有人使用抖音，她對此也表示用抖音和小紅書被統戰的風險都很高，能不用最好。黃捷也強調，政治人物要善用流量做對的事，不支持以流量為武器製造假象，或以流量為工具操作仇恨。

黃捷生於高雄市鳳山區，原為時代力量黨籍，後退黨加入民進黨，屬湧言會系，曾任高雄市議會議員、國立臺灣大學公共衛生學院研究助理、國家衛生研究院研究助理以及環境與政治線記者。現任高雄市第六選舉區立法委員，為第11屆中華民國立法院最年輕的國會議員。黃捷表示，她是在地高雄人，雄女畢業後才北上唸台大，這次受到Newtalk新聞邀請，在高雄與大學生對談，二話不說馬上答應。

廣告

黃捷說，作為一名政治人物，必須具有可見度、黏著度、可信度，流量不是最優先的KPI，而是堅持價值達到與公眾溝通的目的，其中可信任才是最重要的，不會像中國隨時可以下令不能吃國外水產、不能出國旅遊。她指出，哪裡有流量就往哪裡去，有人愛看，就有人會生產，消費者的選擇會影響產製方，可以用群眾的力量來加以抵制。

黃捷認為政治人物要善用流量做對的事，不支持以流量為武器製造假象，或以流量為工具操作仇恨，民眾也應有判別能力，哪些留言是藉別人帳號要引戰，哪些是真的要討論事情，走出想要的社會與國家的樣貎。

一般人都以為黃捷的網路流量很高，最近一則她在高流中心模仿TWICE舞步的影片，就引來數萬人按讚，但她也承認有關質詢議題的貼文流量卻很低，包括防詐條例、住宅法修法等等，但她認為這是從政者應該做的事，也是花最多時間做的事，就算引不起網路上的關注和共鳴，她也會繼續發文，並繼續在立法院為大家努力。但黃捷也說，反對代理孕母的質詢，原本關注度低，但在社會新聞推波助瀾下，最近的質詢貼文流量就還不錯，也讓大家知道其實她已經關注這個議題有兩年。

最讓黃捷感到訝異的是，她問現場學員有沒有使用抖音時，竟然沒有人舉手，大大出乎她的意外，以為大家的生活都被抖音佔滿。黃捷說使用抖音和小紅書的風險很高，都是都是經過特定人士餵養的內容，灌輸大家、洗腦大家，讓大家沒有國安意識，學員們都沒在用，讓她覺得很欣慰。

有同學提問，如果不用抖音和小紅書，是否會有一些選民無法觸及到？黃捷回說，雖然喪失與選民的直接接觸，很可惜，但既然抖音有風險，就應該犧牲不用，還可以透過其他平台或方式可以與選民溝通。也有同學問到她曾對民眾提告妨害名譽，黃捷說言論有界限，不能因為是公眾人物，就代表可以接受對女性的差辱，任何網路性恐嚇、性暴力的行為，一律提告，不容忍因為不認同政治立場，就可以隨意差辱女性。

她說，剛開始遭到網路批評，覺得心情很沮喪，但後來也開始釋懷，政黨政治就是這樣，一定會其他黨派的人不喜歡你，在台灣就會有一半的人討厭你，喜好不重要，評價不重要，在自己位子上能發揮作用才是重要，奉勸想從政的人不能在意網路流言，不可得失心太重，不然會很辛苦。

有同學問黃捷是區域立委，如何在選民服務和國會問政之間取得平衡。她說，她每天一大早就坐高鐵上台北開會，下午三四點再坐高鐵回高雄，通常在高鐵上就有選民預約服務時間，反正每天就是把自己的時間塞滿。講座結束後，不少學員化身粉絲，排隊請黃捷簽名。

※Newtalk提醒您：
#性侵害就是犯罪，尊重身體自主權，請撥打110、113。

查看原文

更多Newtalk新聞報導
保障林地住民的居住權 林岱樺：比照總統重啟公地放領
詐騙！國中生深夜網購「帳戶突遭凍結」 阿嬤帶孫急衝警局求助

黃捷受邀擔任Newtalk新聞第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】講師。 圖：孫家銘攝
黃捷受邀擔任Newtalk新聞第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】講師。 圖：孫家銘攝
台下大學生踴躍提問。 圖：孫家銘攝
台下大學生踴躍提問。 圖：孫家銘攝
學員開心與黃捷合照。 圖：孫家銘攝
學員開心與黃捷合照。 圖：孫家銘攝
黃捷(左一)演講完後，學員排隊索取簽名。 圖：孫家銘攝
黃捷(左一)演講完後，學員排隊索取簽名。 圖：孫家銘攝
Newtalk新聞第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】在高雄舉行。 圖：孫家銘攝
Newtalk新聞第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】在高雄舉行。 圖：孫家銘攝

其他人也在看

黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積　謝侑芯招魂法會影片曝光

黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積　謝侑芯招魂法會影片曝光

日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮　2大男神罕見同框

林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮　2大男神罕見同框

許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天　「最冷時段」曝光

首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天　「最冷時段」曝光

週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊　賓客名單曝光全網跪了

許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊　賓客名單曝光全網跪了

藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職／可以感受為何「阿公」卸任掀反彈 陳俊秀：他很為選手想

中職／可以感受為何「阿公」卸任掀反彈 陳俊秀：他很為選手想

古久保健二率領樂天桃猿隊奪冠後卸任總教練，猿隊陣營充滿不捨，就連昔日猿將也不例外，陳俊秀就說，可以理解為何選手對於他的離開有那麼大的情緒，「好的教練，大家都希望可以繼續為他打球。」 古久保健二在...

聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前

余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火

44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。

中時新聞網 ・ 7 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍

世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍

邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕

台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕

台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕

EBC東森新聞 ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！　母將許瑋甯交付邱澤　氣氛感人催淚

世紀婚宴曝光！　母將許瑋甯交付邱澤　氣氛感人催淚

藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...

華視 ・ 3 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻　邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊

兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻　邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊

許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。

太報 ・ 16 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐　「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中

一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐　「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中

台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮　喊「愛情最美的樣子」近況曝光

斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮　喊「愛情最美的樣子」近況曝光

李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈　「最強媒人團」曝光

許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈　「最強媒人團」曝光

登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。

鏡報 ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了

台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了

[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...

今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌　她曝主因

最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌　她曝主因

[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前

信驊漲停達7315元　創台股個股股價新紀錄

（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。

中央社財經 ・ 1 天前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好

別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好

你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除

常春月刊 ・ 48 分鐘前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰

睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰

每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來

常春月刊 ・ 1 天前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做

住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做

明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5

健康2.0 ・ 1 天前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了　日學者揭鄭朝方勝算關鍵

新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了　日學者揭鄭朝方勝算關鍵

2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前