擔心「年菜自煮」媽媽太累！他陷苦惱 過來人給建議

農曆年即將到來，許多民眾已經陸續訂好年菜，有網友分享，最近和媽媽聊天，才發現媽媽今年也打算自己準備年菜，讓原PO忍不住搖頭，想幫忙訂幾道冷凍宅配年菜，忍不住好奇其他網友的經驗談。

有網友在論壇PTT發文，表示近來回家和媽媽聊天，才發現媽媽今年也打算自己煮年菜，對此原PO十分不解，透露從以前到現在都是媽媽負責年菜，每年都會喊「明年不要煮了，煮了都沒吃完…」結果最終還是買了一堆菜回家煮，讓原PO無奈直呼「真的是說不過我媽」。

為了減輕媽媽的負擔，原PO打算先訂幾道冷凍宅配年菜，到時候只要加熱就就能上桌，不需要煮太多菜色，不過原PO也坦言不曉得爺爺、奶奶會不會覺得不夠澎湃，忍不住好奇其他網友的經驗談，「想問大家有遇過類似狀況的嗎？都怎麼解決和溝通呢？」

有網友分享「外面吃／買現成冷凍，這幾年都這樣過年」、「自己家都是吃平常煮的菜，沒弄年菜那種」、「一般現成+一半自己煮！」、「拜拜的還是會自己煮一些」、「不煮很多供品沒辦法消耗吧」、「我家都自己煮，自己包水餃」。

不少網友建議原PO循序漸進「先循序漸進吧，明年一道買現成，後年兩道，再來愈來愈多」、「循序漸進，燉菜滷菜這種要耗時且味道不會差太多的可以先說服買外面， 後面慢慢增加比例，由簡入奢易，過幾年你家就會主動買年菜了，一開始的選擇最重要，最好選一些保守牌，家裡做不出來、或難做耗時的菜」、「同樣覺得先跟長輩溝通，一半用煮的，幾道複雜的用訂的！我們家也是這樣循序漸進，現在我媽只煮幾道拿手的，其他就用訂的，家裡也吃得很開心」。

撰稿：吳怡萱





