擔心中風妻就醫權益受損遭詐32萬 車手落網被判1年10月

彰化地方法院判處擔任詐團車手的吳姓男子有期徒刑1年10月。記者簡慧珍／攝影

吳姓男子等人組成的詐欺集團假冒醫院人員，稱有不詳人士拿健保卡申請看病證明，楊姓男子擔心影響中風住院妻子的就醫權益，便配合辦案而遭詐32萬多元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，判處吳男有期徒刑1年10月。可上訴。

判決書指出，吳姓男子加入王姓妹婿等人組成的詐欺集團，假冒羅東榮民總醫院護理長隨機打電話詐騙，楊姓男子接到電話，一聽有不詳人士拿他的健保卡申請看病證明，擔心影響中風住院妻子的就醫權益，便配合檢員警、假高雄地檢署檢察官辦案，約定在彰化市面交32萬多元現金。

廣告 廣告

楊男發覺被詐騙後報警，警方循線逮捕吳男、王姓和林姓詐團成員（王、林二人檢警另案偵辦）。楊男表示，每月要負擔妻子中風住院醫療費用，負擔很重，還遭詐騙，很可惡。

彰化地院審酌，吳男擔任車手，冒用政府機關及公務員名義及行使造公文書之舉，除供詐團成員遂行詐欺取財行為，也同時增加檢警查緝犯罪及被害人求償困難，且損害人民對司法機關的信任，對社會治安實有相當程序的危害，惟吳男犯後坦承犯行，態度尚可，且與楊男達成調解，兼衡智程度、經濟及家庭生活等一切情狀，量處如主文所示之刑。

【看原文連結】

更多udn報導

搭高鐵驚見整排乘客神同步動作 網笑像被磁鐵吸住

西班牙一天吃5餐反而健康？53歲離婚女留學後才懂

高雄小學畢旅5000元玩京阪5天 日旅達人給6建議

超兇！女星深V事業線 臉甜身材料足小清新轉大人