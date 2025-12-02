擔心兒子GG小沒女友！媽媽帶大學生看泌尿科 醫師驚：根本士林大香腸

現代人飲食常有各種添加物，讓人擔心吃多了可能造成身體負擔，不少家長更怕孩子吃了發育不良。泌尿科醫師顧芳瑜近日分享，有位媽媽擔心孩子下體發育不良，帶著大學生的兒子就醫，他原以為是尺寸太小，沒想到大學生根本是「士林大香腸」，結果媽媽還是擔心尺寸輸人，希望有藥物可以促進二次發育，貼文曝光後引發熱議。

顧芳瑜在Threads發文表示，有位焦慮的媽媽擔心大學生兒子下體發育不良，特別帶著兒子就醫，他原以為是尺寸太小，沒想到兒子脫下褲子一看，「根本士林大香腸…」，讓顧芳瑜大讚發育很好，不料媽媽仍不罷休的說，「真的嗎？我怕輸給人家，大學交不到女朋友…有沒有藥物可以促進二次發育？」，讓顧芳瑜無可奈何。

對此，許多網友紛紛回應，「欸，不對，媽媽覺得兒子GG發育不良，但一脫下來你都嚇到的說沒有問題了，那媽媽當初使用的武器究竟是多驚人，想想就感覺惡寒」、「爸爸到底是怎樣的存在」、「應該是爸爸太大隻，小弟弟的小弟弟被比下去了」、「是不是沒有比爸爸大」。

不過也有不少人對於媽媽帶大學生的兒子看泌尿科有意見，「大學生了還要媽媽帶來看這個」、「大學了媽媽還在管雞雞，哇德發」、「已經大學生了…嚴重懷疑那是他女友不是媽媽」、「大學了，媽媽還看？」、「交不到女友跟媽媽比較有關喔」。

