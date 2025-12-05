擔心兒結紮雄風不再！婆婆批評媳婦「逼他去勢」 醫急澄清

醫師蕭子玄說明，男性結紮是將輸精管截斷，不會影響性功能。（示意圖／unsplash）

台中一對夫妻婚後已育有2女，兩人日前討論是否要結紮時，不慎被長輩聽見，讓婆婆嚇得指責媳婦「逼兒子去結紮」、「兒子去勢可能雄風不再」。對此，亞洲大學附屬醫院泌尿科主任級醫師蕭子玄指出，男性結紮不是在「削弱男性雄風」，並不會影響性功能。

蕭子玄分享，這對夫妻原本就有結紮規劃，前陣子太太月經延遲一度誤以為「三寶要報到」，雖然最後證實虛驚一場，但兩人也因此更確定要直接結紮，怎料在討論過程中被家中長輩聽見，婆婆感到相當不諒解，甚至擔心兒子「結紮後雄風不再」。

蕭子玄指出，公公日前因攝護腺肥大就醫，陪同的婆婆就在診間抱怨媳婦「逼結紮」，觀念「太新潮」，而蕭子玄聽聞後立刻澄清，男性結紮只是將輸精管截斷，讓精蟲無法排出，但睪丸仍正常運作，男性荷爾蒙照常分泌，絕不會影響性功能。

蕭子玄說，長輩了解後態度大轉彎，改口會支持子女意願，37歲的兒子也立即預約了「微創結紮手術」；他說明，此手術會使用特殊器械，只需在陰囊皮膚穿刺開個微小傷口，將輸精管拉出進行結紮，全程採局部麻醉、約30分鐘即可完成，術後感染與血腫風險低、恢復較快。

蕭子玄強調，男性結紮不是「做完就能立即完全避孕」，因輸精管中仍殘留精蟲，術後約3個月需回診檢查精液狀態，確認已成「空包彈」才能真正達到避孕效果，在此期間仍需採取其他保險措施，以防還未「清管」就發生意外。

蕭子玄也提醒，男性結紮並非「削弱男性雄風」，而是現代家庭在面對育兒與生活成本時安全、有效的選擇，也是一種分擔與體貼太太的方式。

