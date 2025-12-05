擔心兒結紮「失去雄風」 婆婆不爽罵媳婦「逼夫去勢」...醫師急澄清

記者潘靚緯／台中報導

亞大醫院泌尿科醫師蕭子玄澄清，男性結紮並不會影響性功能。（圖／亞大醫院提供）

台中一對夫妻婚後育有2女，日前兩人討論是否要結紮時，不小心被長輩聽到，婆婆嚇得當場指責媳婦「逼兒子去結紮、去勢」。亞洲大學附屬醫院泌尿科主任級醫師蕭子玄在診間聽聞後，趕緊幫忙澄清，強調，男性結紮不是在「削弱男性雄風」，並不會影響性功能。

蕭子玄醫師表示，這對夫妻原本就有結紮的打算，前陣子妻子的月經延遲，一度以為是「三寶」來報到，幸好是虛驚一場，但也讓夫妻倆更確定要結紮，不料在討論過程中被婆婆聽見，相當不諒解，更擔心兒子結紮後「雄風不再」，差點引發家庭衝突。

醫師透露，公公日前因攝護腺肥大就醫，陪同就醫的婆婆在診間抱怨媳婦「逼兒子結紮」，觀念太新潮，他聽聞之後立刻澄清，男性結紮只是將輸精管截斷，讓精蟲無法排出，睪丸功能仍正常運作，男性荷爾蒙也照常分泌，絕不會影響性功能。男性結紮並非「削弱男性雄風」，而是一種分擔與體貼太太的方式。

根據《CTWANT》報導，兩位長輩聽了之後，態度大轉變，改口會支持子女意願，37歲的兒子也立即預約「微創結紮手術」。醫師表示，微創結紮手術會使用特殊器械，只需要在陰囊皮膚穿刺開個微小傷口，將輸精管拉出進行結紮，全程採局部麻醉，約30分鐘就能完成，術後的感染與血腫風險低、恢復快速。

蕭子玄醫師特別強調，男性做完結紮手術，不是「立即能完全避孕」，因為輸精管中仍殘留精蟲，術後約3個月需回診檢查精液狀態，確認已成「空包彈」才能真正達到避孕效果，這段期間仍需採取其他保險措施。

