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擔心副作用不吃藥？血壓波動大「失智風險跟著增加」
醫學研究近年發現高血壓與認知功能退化、失智症密切相關，中年時期若罹患高血壓而未妥善治療，大腦退化速度與失智風險將明顯提升。
嘉義市天主教聖馬爾定醫院神經內科醫師葉柏延指出，高血壓患者應避免因擔心藥物副作用而擅自停藥，否則可能造成嚴重後果。 未控制的高血壓會對腦部血管造成長期慢性損傷。葉柏延說明，這些損傷包括血管硬化、血流減少與白質病變等現象，這些改變會逐漸破壞腦部神經網絡，進而影響記憶力、反應速度與執行力，最終甚至可能引發失智症。
根據國內研究與臨床觀察，未控制的高血壓患者較容易罹患輕度認知障礙，這是介於正常老化與失智之間的過渡狀態，部分患者可能進一步發展為阿茲海默症或血管性失智。 在臨床上，許多患者擔心長期服用降壓藥物會傷害腎臟功能，因而擅自減藥或停藥，甚至轉而尋求偏方治療。
對此，葉柏延強調，根據《2022年台灣高血壓治療準則》與國際研究共識，不控制高血壓對腎臟與腦部造成的傷害，遠比藥物本身更為嚴重。 血壓波動的穩定性也影響認知功能。相關文獻指出，血壓長期劇烈變化會導致認知功能退化與失智風險相對升高，因此控制穩定的血壓至關重要。
葉柏延建議，一般成年人應定期測量血壓，若發現血壓問題應規律就醫，遵從醫囑進行追蹤治療。同時配合健康的生活型態，包括低鹽飲食、規律運動、控制體重、戒菸限酒及減壓等措施，有助於預防失智症、減少認知功能退化的風險。
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