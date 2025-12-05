擔心台灣人喜歡大陸 把小紅書當威脅 政府遭質疑：鴕鳥心態

內政部4日宣布，小紅書因資安檢測不合格，且近兩年涉及 1706件詐騙案，將被下達「停止解析及限制接取」1年。（本報資料照）

內政部4日宣布，小紅書因資安檢測不合格，且近兩年涉及 1706件詐騙案，將被下達「停止解析及限制接取」1 年。消息曝光後，許多習慣使用小紅書的台灣民眾哀聲四起，認為此舉形同限制人民的網路自由，更懷疑政府是擔心台灣人被大陸影響、喜歡大陸，因此藉「防詐」之名，行兩岸封鎖之實，這種心態無異於鴕鳥心態。

外界質疑管控社群平台的標準不一。依據數發部「網路詐騙通報查詢網」最新統計，過去 30 天共有7萬8848則疑似詐騙訊息。以詐騙媒介來看，Facebook 高居第一，共 5 萬 2328 則，Threads、Instagram也都名列前段。然而，詐騙量最高的不是小紅書，卻只有小紅書遭到封鎖，這樣的選擇性執法，自然引發「逢中必反」的質疑。

內政部強調，小紅書資安不合格，且涉及詐騙，因此必須採取緊急措施。但如果真正目的真的是防詐，為何不以同一標準檢視所有主流平台？既然詐騙訊息在各大社群流竄，政府應制定一致檢測機制，公布透明數據，而不是只禁止特定 App。

按照《憲法》第 11 條規定，人民有言論、講學、著作及出版之自由。政府若無充分理由，就封鎖民眾高度依賴的通訊社群平台，難免產生違憲疑慮。而主管機關對外說明也加深民眾不信任，包含陸委會強調此舉與兩岸無關，只是針對詐騙和假訊息，說法更是難以服眾。

小紅書在台灣年輕族群中，已成為重要的生活資訊來源，從流行趨勢、民生選物、旅遊指南到明星動態，平台內容多元，對許多人而言就是「大陸版 Instagram」。如今政府以防詐名義封鎖小紅書，卻對Facebook、IG等詐騙量更高的平台未採取相同強度措施，自然引發質疑，目的是要限制年輕人接觸大陸資訊。

若政府有信心、有能力，應以內容與技術競爭，而不是只靠封鎖。用封鎖來處理流動資訊，不僅治標不治本，也與鴕鳥心態無異。

