擔心台灣成第一島鏈破口？ 賴喊話藍白盡速完成國防特別預算審議
賴清德今（11日）上午10時主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」，被問及有關台灣內部對於增加國防預算是沒有共識的，是否會擔心台灣成為第一島鏈的破口嗎？他對此回應，為了展現支持區域穩定和平的決心，國防預算從蔡英文總統時代逐年增加，而美國最近發表的國防安全戰略報告強調集體防禦、責任分攤，賴清德表示美國協助外，印太國家通通要分攤，喊話朝野能在下個會期，盡速審議通過國防特別預算。
在記者會後的媒體提問時間，《路透社》記者問到高市早苗的勝選，表示日本民眾認同支持高市增加國防預算，而台灣內部對於增加國防預算是沒有共識的，會擔心台灣成為第一島鏈的破口嗎？賴清德回應，為了展現支持區域穩定和平的決心，國防預算從蔡英文總統時代逐年增加，而美國最近發表的國防安全戰略報告強調集體防禦、責任分攤，賴清德表示美國協助外，印太國家通通要分攤，喊話朝野能在下個會期，盡速審議通過國防特別預算。
賴清德指出，根據美國近期發表的國防安全戰略報告，就印太的區域和平而言，除了美國協助外，印太國家通通都要分攤。日本今年國防預算高達1.8兆新台幣、韓國高達1.4兆，台灣今年才8千多億，而國防特別預算1.25兆也分8年編列，攤開來一年才1千5、6百億而已。
賴清德說，高市早苗能贏得廣大日本民眾支持，是因為她除了強化日本的國力，也展現日本將共同攜手友盟、展現維護區域和平的決心，所以台灣也應該要這樣做。我們希望國人能夠支持國軍、支持國防預算，也喊話朝野能在下個會期，盡速審議通過國防特別預算。賴清德指出，有一句俗話「自助人助」，如果對於台灣國家安全，台灣如果不盡心盡力，我們怎麼能希望國際社會對台灣和台海穩定的支持呢，快過年了，希望朝野不分黨派，將中央總預算和國防特別預算審議，列為最最最優先的法案。
針對《紐時》記者問到如果國防特別條例沒通過的話，會如何衝擊台美關係？賴清德表示，如果預算沒有過的話，影響到不只國軍的戰力，也會影響國際社會對（支持）台灣的決心。賴提到，在野黨立委說希望特別預算能夠逐年審議，其實一向都如此，都是先通過特別條例，然後行政院再根據特別條例每年編預算，現在希望在野黨審的是國防特別預算條例草案，在野黨可以提修正動議。
（中央社記者黃巧雯台北11日電）春節將至，返鄉及出遊車潮將湧入國道。高公局今天說，高速公路常見的故障車輛，多為缺水、缺油、缺電、爆胎或其他無法啟動等因素，呼籲用路人出發前檢查車況，確保行車安全。
MoneyDJ新聞 2026-02-11 10:12:41 邱建齊 發佈工業電腦廠鑫創電子(6680)昨(10)日晚間舉行尾牙，營運在去(2025)年歷經衰退後，董事長許育瑞(圖)表示，包括軍事國防、自動化案子開得多，尤其軍事國防在打入印度、土耳其、歐洲、美國、日本等多個區域推升佔比可望從去年不到1成翻倍至2成左右，下半年貢獻高於上半年之下帶動營收延續往年上下半年4:6態勢，整體訂單有機會翻倍助攻今(2026)年營運表現逐季往上。法人表示，看好今年營收從去年的5.64億元年增至少4成、甚至有機會直接挑戰10億目標。 軍事國防案源以歐洲最多，許育瑞指出，再來是印度、巴基斯坦、東南亞、美國及日本也有，毛利率約有35%以上水準，高於公司33%左右的平均毛利率，受惠國際地緣政治關係緊張，去年新開案多之下，今年營收佔比可望達至少兩成以上，並進一步拉升平均毛利率；至於車載(智慧交通)則仍佔7成；自動化雖然案子也開得多，不過佔比不到10%屬於仍在起步階段。 許育瑞指出，在已開的超過100個新案中，NVIDIA的產品線就大概有45個案子，目前主要採用Jetson NX及Jetson AGX，部分則是x
（中央社記者趙靜瑜台北11日電）法國大提琴家高提耶．卡普松（Gautier Capuçon）3月將再登台，他多次代表法國站上世界舞台演奏，榮耀滿身的背後是不斷努力，他認為人生沒有神秘之處，就是勤奮、不斷練習。
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣蕙質女童軍團今(10)日於縣政府親民大廳舉辦公益捐助儀式，將咖啡義賣所得
迎接馬年農曆春節，壽山動物園今（11日）宣布年假期間（2/14至2/22、除夕休園），全國12歲以下兒童免費入園；大年初一至初五，每天都有兒童劇團與街頭藝人於園區輪番演出；園區同時增添「智慧動物園」新體驗，也攜手內門「野森動物學校」推出雙園區數位串聯活動。
「外婆家早就不在了，但故事還在。」台南社大公民寫作班發表公民文學刊物《土道》第15期〈外婆家在鼎臍塭〉，由市民親自編採創作，將目光投向鼎臍塭及周邊地區，從曾文溪大內、許中營、五塊寮、六甲頂，到小北門、大銃街、水萍塭，一筆一筆，補回縣市合併後逐漸模糊的地方記憶。
2026菁寮老街蘭花展今日登場，為即將在後壁區登場的台灣國際蘭展暖身，至3月16日於無米樂旅遊服務中心與周邊街區布展，結合蘭花產業、在地農特產品及燈會意象元素，「白天看蘭花、晚上看燈花」，展現後壁農業與文化亮點。台南市長黃偉哲今日出席開展記者會，感謝台灣蘭花產銷發展協會與後壁區公所共同投入，讓蘭花之
春節假期將屆，桃園市政府觀光旅遊局建議民眾出遊有不同主題的15路線可選擇，以「龍馬祈福‧舊城廟宇之旅」主題為例，就能選擇前往大溪區，走訪迎富送窮廟、大溪老街、源古本舖、大溪木藝生態博物館群等景點，走春還能祈求來年財源滾滾發大財。「龍馬祈福‧舊城廟宇之旅」的建議路線還有2條，1條是中壢區可走訪仁海宮、
台北市東區商圈曾是引領潮流的頂尖商圈，近年來卻深陷人潮流失的泥淖。近期東區街頭掀起大規模「熄燈潮」，多間名店如美好年代、天菜咖哩都宣布暫停營業，甚至連經營超過30年的老字號小吃店都難逃收攤命運，有業者也只能無奈坦言，「東區已經沒有過路客了」。
隨著氣溫逐漸下降，不少民眾開始透過食補暖胃、調養身體，。美式賣場好市多（Costco）向來以商品份量充足、CP值高著稱，吸引不少人前往採買。一名女子在好市多發現一款「加拿大西洋蔘片」，因為是片狀設計，使用起來相當方便，不論煮湯或泡茶，只要隨手取幾片即可，貼文曝光後，引發網友熱議。
2026年新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參戰，國民黨熱門人選是台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然，至今仍未定案。不過，外傳新北市長人選有可能將在「這天」浮上檯面，為藍營選戰定錨。
賴清德偕4上將開軍費記者會 張競批：消費職業軍人
賴清德總統今（11）日上午在總統府主持「守護民主台灣國防特別預算」記者會，親上火線說明預算的整體戰略思維和政策方向，並罕見的包括參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐上將，現場共12顆將星出席。對此，中華戰略學會資深研究員張競強調，「拜託問題出在行政院，不是立法院」，同時質疑賴總統「消費職業軍人」。