擔心台灣成第一島鏈破口？ 賴喊話藍白盡速完成國防特別預算審議

在記者會後的媒體提問時間，《路透社》記者問到高市早苗的勝選，表示日本民眾認同支持高市增加國防預算，而台灣內部對於增加國防預算是沒有共識的，會擔心台灣成為第一島鏈的破口嗎？賴清德回應，為了展現支持區域穩定和平的決心，國防預算從蔡英文總統時代逐年增加，而美國最近發表的國防安全戰略報告強調集體防禦、責任分攤，賴清德表示美國協助外，印太國家通通要分攤，喊話朝野能在下個會期，盡速審議通過國防特別預算。

賴清德指出，根據美國近期發表的國防安全戰略報告，就印太的區域和平而言，除了美國協助外，印太國家通通都要分攤。日本今年國防預算高達1.8兆新台幣、韓國高達1.4兆，台灣今年才8千多億，而國防特別預算1.25兆也分8年編列，攤開來一年才1千5、6百億而已。

賴清德說，高市早苗能贏得廣大日本民眾支持，是因為她除了強化日本的國力，也展現日本將共同攜手友盟、展現維護區域和平的決心，所以台灣也應該要這樣做。我們希望國人能夠支持國軍、支持國防預算，也喊話朝野能在下個會期，盡速審議通過國防特別預算。賴清德指出，有一句俗話「自助人助」，如果對於台灣國家安全，台灣如果不盡心盡力，我們怎麼能希望國際社會對台灣和台海穩定的支持呢，快過年了，希望朝野不分黨派，將中央總預算和國防特別預算審議，列為最最最優先的法案。

針對《紐時》記者問到如果國防特別條例沒通過的話，會如何衝擊台美關係？賴清德表示，如果預算沒有過的話，影響到不只國軍的戰力，也會影響國際社會對（支持）台灣的決心。賴提到，在野黨立委說希望特別預算能夠逐年審議，其實一向都如此，都是先通過特別條例，然後行政院再根據特別條例每年編預算，現在希望在野黨審的是國防特別預算條例草案，在野黨可以提修正動議。

