擔心咖啡來源不明 巴拿馬藝伎咖啡莊園主親自來台與咖啡老饕面對面

來自巴拿馬的藝伎咖啡莊園莊主Graciano Cruz親自來台與咖啡愛好者面對面交流。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

近日陸續發生知名手搖飲及連鎖咖啡溯源信任度翻車的狀況，台灣連鎖精品咖啡領導品牌黑沃咖啡乾脆直接邀請巴拿馬藝伎咖啡莊園主飛越千里來台與咖啡老饕面對面，展開台北、台中、花蓮三地巡迴交流活動，吸引眾多咖啡專業者與愛好者熱烈參與。其中，花蓮市政府場次更湧入超過百位民眾，場面盛況空前，充分展現台灣咖啡愛好者對於產區知識的高度關注。

黑沃咖啡（HWC Coffee）自2016年創立以來，始終堅持「品質控管」與「產區溯源」核心理念。邁入第十個年頭之際，品牌持續深化與全球頂尖莊園的合作關係，透過建立完整的產區直源體系，為台灣消費者把關每一杯咖啡的品質與風味。近年來更積極與全球精品產區建立直源合作模式，透過透明的產區管理、穩定的供應鏈流程，以及第一手生豆採購，打造台灣咖啡市場中少見的溯源體系。這項堅持不僅確保咖啡豆的新鮮度與品質穩定性，更讓消費者能清楚追溯每一杯咖啡的來源與故事。

黑沃咖啡創辦人林佩霓（右）邀請巴拿馬的藝伎咖啡莊園主來台。（記者楊文琳攝）

來自巴拿馬的藝伎咖啡莊園莊主Graciano Cruz為精品咖啡業界極具代表性的重要影響者，此行針對咖啡處理技術、永續耕作模式、國際風味趨勢進行深度交流，讓台灣業界與黑沃團隊能更直接掌握產區最新發展動態，並將國際級的專業知識帶入台灣咖啡產業。黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，邀請莊園主親自來台交流已成為品牌每年的重要傳統，透過與莊園主面對面對話，不僅能更精準掌握豆種表現，更能同步為台灣市場帶回品質更高、故事性更強的獨家風味咖啡。

黑沃咖啡創辦人林佩霓長期深入全球咖啡產區，多次受邀擔任國際咖啡賽事評審，於巴拿馬、中美洲、非洲等產區與莊園主第一線評鑑咖啡，並親自挑選優質批次。今年更實地參與多場國際盃賽杯測，致力將全球最新鮮的精品風味帶回台灣。林佩霓強調：「黑沃的使命從來不只是在台灣賣咖啡，而是把世界最好的咖啡找回來。我們相信，唯有親自走進產區、親手評鑑，才能真正為品質把關。」因此今年特別推出「專屬風味挑選」創新服務，客戶可從黑沃直源的全球精品咖啡豆中挑選獨家風味，打造真正專屬於企業的限量咖啡產品。