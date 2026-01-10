擔心孤獨死！陸「死了麼」App爆紅 超時未簽到通知家屬

現代社會中有不少獨居族，除了高齡人口，許多年輕人到都市打拼也會孤身一人。近日大陸Apple的App Store中一款「死了麼」App因為名字過於直接引發關注，用戶下載後須設置緊急聯絡人如家屬等，之後若是連續兩天未簽到，將發電子郵件通知，該App一度登上付費排名首位。

據陸媒《現代快報》報導，該款App近日在大陸Apple的商店爆紅，開發者約30餘歲，他們表示，最近兩、三天用戶數比先前增加了一百多倍，爆紅之後也有一些投資者聯繫，希望跟他們合作。

開發者提到，這個名字其實是網友取的，他們有感而發製作出來，強調每個人都會面對死亡，該App是針對城市中的獨居群體，年輕人比較多，對於App名稱包容性較強。但他也指出，後面會專門開發一款針對中老年群體的App，名字會取得比較友好一點。

據報導，購買該App需要人民幣8元（約台幣36元），當前僅在Apple上架，安卓系統沒有，使用者下載後需要先登記緊急聯絡人並且每日簽到，若連兩天沒簽到，將在隔日發送電子郵件告知緊急聯絡人。開發者稱，現在已在開發簡訊通知功能，近日應該可以更新。

針對該App，大陸網友紛紛留言「不覺得這個App晦氣嗎？」、「改成『還在嗎』比較好」、「對單身人士友好」、「忘了簽到家人會很擔心欸」、「該死的黑色幽默」、「太有用了，出事能及時發現」、「加個功能，自動清除瀏覽器紀錄跟硬碟」。

