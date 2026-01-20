擔心年後萬蛋齊發 花蓮心智障礙畜牧場急發單曲推銷

花蓮心智障礙的黎明機構，用寫歌推銷好蛋 圖／黎明方舟畜牧場

在花蓮壽豐照顧心智障礙者的黎明機構，最近透過做歌曲影片，推銷自家的雞蛋，因為... 。

「太陽公公爬過海岸山脈，壽豐的晨風微微吹來…」一首節奏輕快的歌曲，是花蓮壽豐鄉一群心智障礙人士從「被照顧者」，轉變為「生命守護者」的動人故事，不過，他們最近有點煩惱年後會不會有「爆蛋」問題。

「黎明方舟畜牧場」的心智障礙者，過去他們多是接受社會的幫助，但現在，透過多年免費的畜牧職能培訓，學習餵飼、撿蛋、擦拭，用最溫柔的雙手，照護著「伊莎蛋雞」，每一顆蛋都是他們「自立益人」的表現，「從只能被照護的命運，學會翻轉自己照顧生命。」

養雞讓黎明機構的身心障礙人士學習自立益人 圖／黎明方舟畜牧場

但是，隨著農曆年九天連假的即將到來，他們預計連假後將出現超過一萬顆新鮮好蛋的考驗，這對經費與資源有限的方舟，是年度庫存壓力的時程。因此，他們最近想出一個方法，就是急發了一張單曲「伊莎與我」，希望藉由歌曲影片，讓更多人認識畜牧場，也藉機推動愛心認購，使心智障礙者的笑容更加燦爛。

黎明方舟畜牧場平常是以放牧的飼養方式，讓蛋雞在綠自然的充足空間裡、自由展翅跑跳、挖坑沙浴釋放天性，相信唯有快樂的雞，才能有健康的蛋，他們所生產的「噹家好蛋」，也獲得過台灣動物社會研究會「動物福利標章」、中央畜產會產銷「履歷驗證」及「花蓮百大伴手禮」。官方Line@訂購： https://lin.ee/Bm7fHXU，官方Line@加入ID： @arkegg，訂購專線： 吳小姐 0975-957-786



