擔心廚餘掩埋污染地下水 議員張芬郁陪同環保局採檢霧峰水質





因非洲豬瘟，台中霧峰掩埋場掩埋200多噸廚餘，鄰近掩埋場的萬豐里、舊正里使用簡易自來水用戶，擔心飲用水源遭污染，市議員張芬郁要求環保局協助檢測水質，27日中午，環保局派員採檢四處出水口，讓居水用水更安心。

市議員張芬郁表示，霧峰區萬豐里、舊正里使用簡易自來的居民近650戶，由於鄰近霧峰象鼻山區掩埋場，用戶擔心掩埋在當地的廚餘污染地下水，希望進行水質檢測，讓居民安心飲用，她接獲反應後，在議會質詢提出要求，環保局立即在27日中午派員採檢。

舊正里長張國財表示，舊正里有二座簡易自來水水塔，用戶約60戶，一再有鄰長提出反應，且認為直接從集水處的水塔和用戶家水龍頭採水，居民最安心，因此安排二處採檢地點，另外，位於萬豐里的豐正簡易自來水用戶有594戶，管理委員會主委林禎澤也指定水源處等二處採檢點。

張國財和林禎澤都表示，舊正、萬豐的地下水，水質清澈不加氯，且收費較自來水便宜，用戶多數還不願改裝自來水，平均每年檢測二次，水質都符合標準，因非洲豬瘟掩埋廚餘影響，用戶希望增加檢測，透過市議員張芬郁協助，環保局迅速採檢，用戶都感到很安心。

環保局環境衛生科指出，共採檢水源處及用戶使用的水質4個地點，現場立即檢測ＰＨ值都符合標準，帶回樣本後，會進一步檢測大腸桿菌、濁度、色度、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、化學需氧量、氨氮，預計二周內完成，讓居民用水安心。





