擔心手術毀容延誤就醫，醫提醒：腮腺腫瘤早期治療存活率高

56歲的陳女士兩年前發現左側臉頰出現約4公分的無痛腫塊，外觀明顯突起，讓她逐漸失去自信，也影響日常生活。由於擔心手術後臉部留下凹陷、影響外貌，她長時間透過網路搜尋相關資訊，卻始終不敢接受治療，即使曾於他院接受抽吸檢查，也未進一步處理，直到輾轉來到台北慈濟醫院，才終於找出病因。

台北慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師蔡祐任表示，經細針抽吸與影像學檢查後，確認陳女士為腮腺腫瘤。考量腫瘤已明顯影響外觀，且存在惡性可能，醫療團隊建議進行腮腺切除手術，並同步採用頸部旋轉皮瓣修補缺損組織。術後病理報告證實為腮腺癌中的「腺細胞癌」第二期，後續接受放射線治療，目前恢復良好，未見復發跡象，臉部外觀也未受到影響，成功重拾自信。

腮腺腫瘤大多是良性，但別忽略

蔡祐任說明，腮腺位於雙側耳下方，是負責分泌唾液的重要大型唾液腺。當腮腺組織異常增生時，可能形成腫瘤，其中約八成為良性，但仍有約兩成屬惡性腫瘤，也就是腮腺癌。由於不論良性或惡性，多半只表現為外觀腫塊，且通常不會疼痛，容易被忽略，必須透過進一步檢查才能確診。

根據台灣癌症登錄資料，腮腺癌屬於相對少見的頭頸部癌症，每十萬人約有0.5至1人罹患。蔡祐任指出，最常見的病理型態為黏液上皮細胞癌，而腺細胞癌則較為罕見，一旦侵犯周圍組織或發生轉移，可能危及生命。即使是良性腫瘤，若持續生長，也可能壓迫顏面神經，導致臉部歪斜或表情障礙，因此仍建議及早處理。

病理切片確認良惡性

在治療方面，腮腺腫瘤可先透過超音波與細針抽吸檢查評估，但最終仍須依術後病理切片確認良惡性。蔡祐任表示，過去腮腺切除手術傷口長、術後凹陷明顯，容易影響外觀，如今則可透過隱藏式切口與旋轉皮瓣修補，同步切除腫瘤與修復外觀。此外，手術中會使用顏面神經探測器輔助定位，降低神經受損風險。

蔡祐任也補充，隨著手術技術進步，早期腮腺癌的五年存活率可達70%至90%，旋轉皮瓣不僅能改善術後外觀，還能降低恢復期間發生「弗雷氏症候群」（進食時臉部出汗）的機率，大幅提升生活品質。

蔡祐任提醒，若發現臉頰、耳下出現不明腫塊，無論是否疼痛，都應盡早至耳鼻喉科就醫檢查，把握黃金治療時機，避免延誤病情。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

