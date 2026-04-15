白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
擔心柯文哲被架空！李貞秀稱「還好是我」：其他人早就被黃國昌逼死
民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍，將矛頭指向民眾黨主席黃國昌，她今（4/13）受訪批黃國昌抹煞她的人格，「還好是我」，如果是任何其他一個人，早就被黃國昌逼死，而她從頭到尾會這麼打黃國昌，是她很擔心前主席柯文哲被黃國昌架空。
李貞秀上午進入國會辦公室，她受訪透露，自己還沒有簽解職公文，還有助理及很多其他事情要處理。對於陳宥丞說不要當失速列車、恐怖情人？李貞秀嗆，「那他應該先規勸黃國昌主席。」
對於柯文哲是疑似對李貞秀也不滿，李貞秀說，自己臉書發文之後，其實她已經跟柯文哲報告了，這件事情就到此為止，柯文哲沒有多講什麼，「我想他應該也覺得很好，但是後來後續的發展其實是柯主席也沒辦法，包括我自己個人，我也完全沒辦法控制的，因為就是黃國昌他自己出來，這樣等於是抹煞我的人格嘛」。
李貞秀呼籲，甚至包括當天的會議記錄的公布，不管是語音或者是所有的全面資料，大家來公諸於世，不然就是沒辦法還她清白，她就只能去利用公眾管道，除非黃國昌出來還她清白。
對於昨天開始上節目通告，民眾黨支持者反彈，李貞秀直言「無所謂」，因為現在除了偏綠的媒體給她發聲平台之外，沒有任何藍營或者是比較所謂偏白營友好的平台給她機會，所以她只能去掌握發聲頻道，自己那天發完那篇臉書以後，拒絕所有所有所有的媒體邀約，而且決定說後續就不碰政治，也不講民眾黨的事情，自己也認為說至少有澄清她的處境。
李貞秀也質疑，4月7號當天會議記錄出來要給與會當事人都確認過，這個沒有問題，每個人簽名，但所謂的指稱的4月7號的會議記錄是，她在4月13號中評會上才看到，而且他們幾個人全部簽完名了，「那個是你說了算啊，我算什麼，我的意見在哪裡？」
李貞秀說，因為他們手機有都收起來，中評會有錄音錄影，中評會願意公布的話是最好，就是她有特別在那份會議記錄上加註，特別註明裡面他們登載不實的地方，或者是還有加她補充的意見，她才簽了名，大家去看一下那個簽名的時間也不同，包括內容也不同，他們會議記錄是紙本印出來的，只有他們的簽名，沒有自己的簽名，她簽的是有用手註記上去的，就是「我不拿台灣民眾黨一分錢，不拿柯文哲一分錢」，這是她一再強調的。
李貞秀說，她不容許身為民眾黨的主席黃國昌，今天明明可以息事寧人，然後黃國昌自己打一個願意相忍為黨、什麼權益都放棄的，也不不去做任何的法律動作的一個立法委員，還要這樣來污衊人格，台灣人大家都在看，做人不能這樣，「吃人夠夠」。
李貞秀指出，甚至她的朋友跟她講，還好是她，她也很感恩，還好她挺住了，今天很多朋友都怕她出事，「說如果是任何其他一個人，甚至是一個陸配，早就被黃國昌逼死啊，前面沒有被民進黨逼死，也被黃國昌逼死。」自己很感恩，「我有主，要感謝主的揀選，是因為我有信仰，那我也知道上帝會還我公道，所以我可以撐住」，但是她必須把事實講清楚。
至於李貞秀控訴民眾黨立院黨團主任陳智菡已經放消息給媒體說自己要5000萬才肯下來，但陳智菡否認。李貞秀解釋，是其他人跟她講，5000萬並沒有見報，但是確實有爆料給鏡週刊，媒體有收到，如果沒有媒體收到，不是誰去爆料，為什麼在4月13號的中評會出來之前，媒體就大肆報導了，這兩夫妻一直一貫都是這樣的手法。
她直言，自己不太想講他們，因為他們兩個在對民眾黨一直以來所有付出的前輩，每一個的打壓都是同樣一貫的「手路」，就是先媒體抹黑，再用側翼網軍再逼人家，再發動小草攻擊自己黨內的人，之前媒體人黃光芹打她的時候也是如此，自己從來不多惹事，柯文哲講過，大家關起門來什麼都可以聊，所以她才在群內發表說，她不希望民眾黨被黃光芹情勒，包括黃對她的污衊，她不接受，但他們把所有事情都告訴黃光芹，她沒有公開罵過黃光芹、沒有說謊，他們兩夫妻真的是，「當奴才要盡責一點」。
李貞秀也痛批陳智菡與民眾黨前副秘書長許甫是蛀蟲，她說，兩人拿了民眾黨最多薪水，所有人的付出，所有黨公職被他鬥的每一個黨公職的付出，大部分都是沒有拿薪水，是在幫民眾黨募款，出錢出力的，他們兩夫妻是從頭到尾領高薪的，所以說他們是蛀蟲不為過。
媒體問及，陳婉惠辭掉立委之後，其實柯文哲還有給她每個月20萬，會不會感覺差別待遇？李貞秀說，民眾黨的安排她現在就不多講了，自己本來從頭到尾就說不要任何黨職，也不要任何的民眾黨跟柯文哲的錢嘛，所以這個對她沒有影響，她從頭到尾會這麼打黃國昌，是她很擔心柯被黃國昌架空。
李貞秀昨批評黃國昌改民眾黨黨徽，她今天解釋，有點誤會了，那個不是黨徽，他們以前所有的立委開會都是別KP、台灣兩個，但是後來黃國昌叫他們只別台灣的那個logo了，不要別柯P的，這是黃國昌在會議上講的，黃當黨主席之後換的，但是確實不是黨的logo，不是黨徽。
至於下一步規劃，李貞秀回應，要趕快完成畢業論文，口試馬上要來，自己終於有時間弄了，因為畢竟自己已經上了快2年的課，一定要希望可以如期拿到那個畢業證書，然後趕快要找工作，「或者是說把包包賣一賣也可以」，大家也可以幫她找工作，還要順便找房子，因為她把工作室退掉了。
更多太報報導
李貞秀被鍘不演了？痛罵高虹安民眾黨罪人「不要臉」、男友月領50萬還貪助理費
立院註銷李貞秀名籍公文已送達 中選會15日內公告遞補人
回擊李貞秀！黃國昌「統問統答」嗆說謊：說清楚有無要錢
其他人也在看
台積電改寫2055元新天花板！短短2個月新增135位億萬富翁
台積電（2330）法說會前夕，今（14）早盤中股價再度改寫2055元新天花板，一張要花205.5萬元，等於只要持有近50張，就擁有上億身價。據集保結算所資料，台積電已創造近9900名億萬富翁，且神山今年2月25日率先站上2000元大關後股價震盪，短短2個月收復再締新猷外，全民進場撿又賺一波，短短2個月就新增高達135位億萬富翁。
粿粿與王子「擁吻親密照」首度曝光！ 范姜彥豐律師怒批：行為令人髮指
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院今（14日）下午開庭，范姜彥豐親自出庭，其律師直批女方私下稱呼王子「殿下」，並手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及家人趕出住處，因此向2人求償100萬元。
黃金三角店面移工買來開理髮店、網預言台灣房市接盤主力！東南亞移工不回鄉蓋豪宅、健保也是誘因？
近期針對印度移工今年底將開放，民眾有兩極化的討論，希望能夠終止引進進而連署。同時間，有民眾行經彰化火車站前，赫然發現由台灣人經營的黃金三角店面，已搖身一變成為外籍移工開設的理髮店，讓不少人驚呼「東南亞外資」實力強大，讓網友在PTT房板引發熱烈討論：東南亞外勞未來會不會成為台灣房地產的接盤主力？
周子瑜爆「秘戀」大9歲許光漢！與女方媽媽合照曝光
娛樂中心／綜合報導在南韓打拼多年的女團TWICE成員周子瑜，不僅有著亮麗外貌，舞台實力更是讓她圈粉無數，日前才在台北大巨蛋的演唱會上淚崩，讓許多台灣粉絲超心疼，沒想到她現在不僅事業有成，在感情上也疑似「名花有主」？近日網路上不斷謠傳周子瑜與大她9歲的男星「許光漢」熱戀中，消息甚至衝上微博熱搜第1名，雙方粉絲反應曝光。
大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
匯244萬給兒成鐵證？陳佩琪揭「夫妻9年收入」遭網酸
政治中心／綜合報導民眾黨創黨主席柯文哲涉及多起案件，一審被判17年徒刑、褫奪公權6年，在上週公開的判決書中，揭露柯文哲利用木可公司將政治獻金挪為己用，甚至妻子陳佩琪更匯款給兒子柯傅堯244萬，用以購買股票、基金，但陳佩琪12日發文，表示只是「照往例」轉244萬給小孩。而在今（14）日，她再度發文，公開過去9年的報稅資料的收入總額，再次強調「我們夫妻工作35年， 會沒有244萬贈與小孩？」，開嗆「這樣也要黑？是想做不當連結吧？」。
南亞科重訊記者會 15:30財務主管親上火線
[NOWNEWS今日新聞]臺灣證券交易所今（14）日公告，記憶體大廠南亞科將於下午15時30分，於證交所3樓記者室透過視訊方式召開重大訊息記者會，預計將由財務主管饒昌明親上火線，對外說明董事會的重大決...
5星座穀雨財運超旺 金牛座迎宇宙雙重助攻
今年國曆4月20日迎來穀雨節氣，清水孟國際塔羅雲蔚老師點名5星座將迎接最旺財運，隨著節氣變換，掌管金錢與享受的力量、掌管行動力的能量都會衝進最有利的位置。
MLB》太空人終止8連敗 鄧愷威生涯首奪中繼成功
休士頓太空人今天靠著打線在3局下單局灌進7分，在主場以7比6擊敗科羅拉多洛磯，終於終止8連敗，中繼1.1局的鄧愷威也奪下大聯盟生涯首次中繼成功。
受夠台北冬天陰雨、花2天就簽了台中退休宅！準退休族夫妻如何用「減法哲學」打造人生下半場？｜好宅報報
對許多在北部打拚了大半輩子的人來說，理想的退休生活往往不是繼續留在擁擠、步調緊湊的城市，而是渴望找回生活的餘裕與溫暖的陽光。一對長年居住在台北的準退休族夫妻，在面對台北每逢冬季便綿延一兩週的陰雨時，深感身心都不甚舒適；隨著退休腳步逼近，他們重新盤點人生下半場的需求，最後決定捨棄過往追求「大坪數豪宅」的迷思，南下氣候宜人的台中，在繁華的勤美草悟道商圈購入一間坪數「剛剛好」的預售屋，不僅完美銜接了高爾夫球的休閒愛好與老友圈，更以減法哲學，為兩人世界打造出最從容自在的退休度假宅。
騎車遭繩索勒頸！13歲男童命危進ICU 母親哭到看不清
根據《極目新聞》報導，男童母親表示，孩子於4月4日前往補習班途中，在路上遭一條橫跨道路的繩索纏住頸部，當場被勒倒並造成嚴重割傷。經醫院診斷，男童氣管與食道均出現破裂情況，入院後立即送入ICU搶救。由於傷勢複雜，目前仍需等待專家會診結果，才能確定具體手術方式。家...
劉嘉玲日本賞櫻曬全家福！ 80歲媽媽「站姿筆挺」優雅氣質成焦點
影后劉嘉玲近日帶著80歲的母親、弟弟與弟媳前往日本東京賞櫻，享受溫馨的家庭旅行。令人驚豔的是，劉媽媽以一頭優雅銀髮、挺直腰桿的姿態，搭配簡約大方的白色風衣與黑色高領毛衣，出眾氣質讓網友讚嘆連連。
最強核彈頭！道奇大谷翔平有望挑戰開路先鋒「這一鬼神紀錄」
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平連續兩天首局首打席開轟，手感相當火燙，有機會成為最強「核彈頭」，寫下歷史紀錄。
白沙屯進香驚現「神級粉粿」！信徒夢中念念不忘 釣出雲林名店老闆
一場跨越數百公里的「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香之旅，不僅是信仰的試煉，更成了尋找民間隱藏版美味的尋寶圖。一名幸運女網友在進香途中領到了一碗令她驚為天人的結緣美食，因為太過美味，竟然讓她「起床還想吃」，甚至急得在社群平台上發文肉搜「救命恩人」，最終成功釣出背後的神祕店家，引發網路上一陣下單熱潮。
「馬英九已成全國茶餘飯後的談話笑柄！」陳鳳馨怒轟背後藏鏡人：罪無可逭
作家楊渡今（14）日披露馬英九逐漸退化的過程，讓馬親自發聲「我年紀大了會健忘，但還沒嚴重到不分清廉貪瀆」，無法接受前執行長蕭旭岑、王光慈以此為藉口掩蓋事情；董事會3人調查小組也批基金會假借「董事會」之名，片面發表聲明。對此，媒體人陳鳳馨直言，今天馬英九的健康已經成為全國人茶餘飯後的談話笑柄，「在背後操弄一切的人罪無可逭！」陳鳳馨在節目《少康戰情室》表示，馬......
MLB／山本由伸速球失投進紅中 林多炸首局首打席轟！道奇3球失分
道奇15日在主場和大都會進行3連戰第2戰，先發投手山本由伸才投3球就被大都會第1棒林多（Francisco Lindor）炸裂「首局首打席」全壘打。
不是旭集、饗饗！網友推「１隱藏Buffet」價格親民：甜點驚豔、爽吃港點
台灣吃到飽餐廳市場競爭激烈，從島語、旭集到饗饗等知名品牌各自推出豪華餐點搶攻市場。然而，一間位於高雄的「隱藏版」Buffet近期在網路上引發熱烈討論，其精緻的餐點設計和親民價格讓許多美食愛好者驚艷不已
斷開福原愛5年！江宏傑爆同框「小11歲女星」2小時互動全被拍
娛樂中心／巫旻璇報導台灣前桌球國手江宏傑於2016年與日本前桌球名將福原愛結婚，當時被視為台日體壇的模範夫妻。不過之後福原愛捲入婚內情感爭議，兩人最終於2021年離婚，結束這段婚姻。近日有週刊直擊，江宏傑身邊出現一名女子，兩人穿著同色系服裝、互動自然，邊走邊聊氣氛輕鬆，引發外界關注。不過該名女子其實是他過去同經紀公司的師妹林葦妮（木木），當時兩人正於台北市信義區百貨公司拍攝手機廣告。
高雄老父闖家門「賴著不走」討遺產…兒無奈報警 判決結果曝光
高雄市仁武區2025年間發生一起遺產糾紛，陳姓老翁為了與兒子商討遺產分配前往兒子住處，在遭到拒絕後仍不想離去，氣得親生兒子當場警提告，案經橋頭地院審理後，認定老翁行為已構成妨害自由，依法判處罰金5000元，可上訴。