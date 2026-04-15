擔心柯文哲被架空！李貞秀稱「還好是我」：其他人早就被黃國昌逼死

李貞秀。資料照



民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍，將矛頭指向民眾黨主席黃國昌，她今（4/13）受訪批黃國昌抹煞她的人格，「還好是我」，如果是任何其他一個人，早就被黃國昌逼死，而她從頭到尾會這麼打黃國昌，是她很擔心前主席柯文哲被黃國昌架空。

李貞秀上午進入國會辦公室，她受訪透露，自己還沒有簽解職公文，還有助理及很多其他事情要處理。對於陳宥丞說不要當失速列車、恐怖情人？李貞秀嗆，「那他應該先規勸黃國昌主席。」

對於柯文哲是疑似對李貞秀也不滿，李貞秀說，自己臉書發文之後，其實她已經跟柯文哲報告了，這件事情就到此為止，柯文哲沒有多講什麼，「我想他應該也覺得很好，但是後來後續的發展其實是柯主席也沒辦法，包括我自己個人，我也完全沒辦法控制的，因為就是黃國昌他自己出來，這樣等於是抹煞我的人格嘛」。

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李貞秀呼籲，甚至包括當天的會議記錄的公布，不管是語音或者是所有的全面資料，大家來公諸於世，不然就是沒辦法還她清白，她就只能去利用公眾管道，除非黃國昌出來還她清白。

對於昨天開始上節目通告，民眾黨支持者反彈，李貞秀直言「無所謂」，因為現在除了偏綠的媒體給她發聲平台之外，沒有任何藍營或者是比較所謂偏白營友好的平台給她機會，所以她只能去掌握發聲頻道，自己那天發完那篇臉書以後，拒絕所有所有所有的媒體邀約，而且決定說後續就不碰政治，也不講民眾黨的事情，自己也認為說至少有澄清她的處境。

李貞秀也質疑，4月7號當天會議記錄出來要給與會當事人都確認過，這個沒有問題，每個人簽名，但所謂的指稱的4月7號的會議記錄是，她在4月13號中評會上才看到，而且他們幾個人全部簽完名了，「那個是你說了算啊，我算什麼，我的意見在哪裡？」

李貞秀說，因為他們手機有都收起來，中評會有錄音錄影，中評會願意公布的話是最好，就是她有特別在那份會議記錄上加註，特別註明裡面他們登載不實的地方，或者是還有加她補充的意見，她才簽了名，大家去看一下那個簽名的時間也不同，包括內容也不同，他們會議記錄是紙本印出來的，只有他們的簽名，沒有自己的簽名，她簽的是有用手註記上去的，就是「我不拿台灣民眾黨一分錢，不拿柯文哲一分錢」，這是她一再強調的。

李貞秀說，她不容許身為民眾黨的主席黃國昌，今天明明可以息事寧人，然後黃國昌自己打一個願意相忍為黨、什麼權益都放棄的，也不不去做任何的法律動作的一個立法委員，還要這樣來污衊人格，台灣人大家都在看，做人不能這樣，「吃人夠夠」。

李貞秀指出，甚至她的朋友跟她講，還好是她，她也很感恩，還好她挺住了，今天很多朋友都怕她出事，「說如果是任何其他一個人，甚至是一個陸配，早就被黃國昌逼死啊，前面沒有被民進黨逼死，也被黃國昌逼死。」自己很感恩，「我有主，要感謝主的揀選，是因為我有信仰，那我也知道上帝會還我公道，所以我可以撐住」，但是她必須把事實講清楚。

至於李貞秀控訴民眾黨立院黨團主任陳智菡已經放消息給媒體說自己要5000萬才肯下來，但陳智菡否認。李貞秀解釋，是其他人跟她講，5000萬並沒有見報，但是確實有爆料給鏡週刊，媒體有收到，如果沒有媒體收到，不是誰去爆料，為什麼在4月13號的中評會出來之前，媒體就大肆報導了，這兩夫妻一直一貫都是這樣的手法。

她直言，自己不太想講他們，因為他們兩個在對民眾黨一直以來所有付出的前輩，每一個的打壓都是同樣一貫的「手路」，就是先媒體抹黑，再用側翼網軍再逼人家，再發動小草攻擊自己黨內的人，之前媒體人黃光芹打她的時候也是如此，自己從來不多惹事，柯文哲講過，大家關起門來什麼都可以聊，所以她才在群內發表說，她不希望民眾黨被黃光芹情勒，包括黃對她的污衊，她不接受，但他們把所有事情都告訴黃光芹，她沒有公開罵過黃光芹、沒有說謊，他們兩夫妻真的是，「當奴才要盡責一點」。

李貞秀也痛批陳智菡與民眾黨前副秘書長許甫是蛀蟲，她說，兩人拿了民眾黨最多薪水，所有人的付出，所有黨公職被他鬥的每一個黨公職的付出，大部分都是沒有拿薪水，是在幫民眾黨募款，出錢出力的，他們兩夫妻是從頭到尾領高薪的，所以說他們是蛀蟲不為過。

媒體問及，陳婉惠辭掉立委之後，其實柯文哲還有給她每個月20萬，會不會感覺差別待遇？李貞秀說，民眾黨的安排她現在就不多講了，自己本來從頭到尾就說不要任何黨職，也不要任何的民眾黨跟柯文哲的錢嘛，所以這個對她沒有影響，她從頭到尾會這麼打黃國昌，是她很擔心柯被黃國昌架空。

李貞秀昨批評黃國昌改民眾黨黨徽，她今天解釋，有點誤會了，那個不是黨徽，他們以前所有的立委開會都是別KP、台灣兩個，但是後來黃國昌叫他們只別台灣的那個logo了，不要別柯P的，這是黃國昌在會議上講的，黃當黨主席之後換的，但是確實不是黨的logo，不是黨徽。

至於下一步規劃，李貞秀回應，要趕快完成畢業論文，口試馬上要來，自己終於有時間弄了，因為畢竟自己已經上了快2年的課，一定要希望可以如期拿到那個畢業證書，然後趕快要找工作，「或者是說把包包賣一賣也可以」，大家也可以幫她找工作，還要順便找房子，因為她把工作室退掉了。

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