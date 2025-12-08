擔心核三重啟是假操作？童子賢：領導人非常認真應對

經濟部11月28日核定核二、三進入重啟程序，台電預計在明年3月向核安會提出在運轉計畫，最快2028年可重啟核三廠。和碩科技董事長童子賢今（8）日被問及是否擔心核三重啟是玩假的一事，強調目前為止意會到的是，相關的主管跟相關的領導人，是非常認真應對全世界氣候變遷議題。

童子賢今獲頒中華民國核能學會「特殊貢獻獎」，在媒體聯訪時提及，他倡導核綠重存，台灣土地狹小，地狹人稠，台灣本身也不產能源，所以讓核電與綠電共同並行，是未來大的方向；至於每個月或每年的進度，童表示，他不是真正在執行的機關，希望倡導核綠重存觀念，讓電力更乾淨、更有效率，執行的部分，就是信賴專業的單位。

至於是否擔心核三重啟是玩假的？童子賢表示，他到目前為止意會到的，相關的主管跟相關的領導人是非常認真地在應對全世界氣候變遷這個議題；童強調，要防止氣候變遷的同時，又要能提供台灣乾淨穩定的能源，核綠共存是不可避免的，這應該不是他一個人的意見，並坦言有點訝異會有「核三重啟是玩假的」這樣的話題。

針對最新全球AI指數台灣進步到第16名，往前了5名，不過在高階AI人才、商業生態系及開發能力等項目的得分較低，童子賢表示，台灣2300萬人口，占全世界人口比率不高，但在全球科技產業，尤其是資訊電子產業的全球生態系裡，台灣是不可或缺的重要夥伴角色，因為台灣站在重要的位置上，難免對於排名忐忑不安；不過他強調，不必太過憂慮，台灣能夠以這麼少人口數，在科技產業，尤其資訊電子產業和這一波AI中站在重要位置，值得穩定心情，往前好好努力，不要患得患失。

