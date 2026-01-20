擔心男友意淫正妹閨蜜！她自爆超扯故事：已開房 驚呆一票老司機
生活中心／王文承報導
情侶交往過了熱戀期後，往往更考驗彼此的信任與界線。若男友身邊出現女友長相亮眼、身材姣好的閨蜜，男生是否能把持得住，也成為不少人心中的疑問。一名妹子便好奇提問：「男生會不會意淫女友的漂亮閨蜜？」貼文曝光後，引發網友熱議。
擔心男友意淫正妹閨蜜！老司機揭殘酷真相
一名女網友在網路論壇《Dcard》以「男生會不會意淫女友的漂亮閨蜜？」為題發文表示，自己身邊有一位外型與身材都相當出眾的閨蜜，過去也曾讓對方與男友三人一同見面。她觀察到，有些男生似乎容易對漂亮女生產生性幻想，因此忍不住好奇，是否真的有男生曾對女友身邊的正妹朋友產生過類似念頭。
原PO也坦言，如果男友真的有這種想法，其實她也無能為力，更不會因此責怪對方，「不要讓我知道就好」。但她也直言，一旦知道了，心裡多少還是會覺得不是滋味，「就像潘朵拉的盒子，最好不要打開」。
貼文曝光後，立刻引來不少網友直言不諱，有人認為這是本能反應，「大腦的想法本來就很難控制」、「男生看A片，基本上對很多人都可能產生幻想」、「用想的而已，也不行嗎？」、「99％都會啦，看到當下幻想一下，分開就忘了」、「當然會，只要長的漂亮的女生就會意淫她，不論身份」。
有趣的是，也有女生坦承，「我會欸，前男友的好朋友是我的菜，會幻想跟他打砲，啊之後真的打砲了」、「我也會意淫男友身邊的帥哥朋友」、「我也會意淫看到過的任何帥哥，所以我不會管另一半」。
不過，也有不少人持相反看法，認為並非每個人都會如此，「看完留言更確定我不適合談戀愛」、「完全不會」、「對這種事情一向分得很清楚，無論是喜歡的明星、認識的漂亮同事或朋友，都不會產生性幻想，也沒辦法想像那種畫面」、「看完留言實在是太恐怖了，幸好我交的不是男朋友」、「蠻噁的，我是不會啦」。
