擔心自民黨拿到過半席位後還是解散眾院 野田佳彥要找公明黨結盟

[Newtalk新聞] 日本自民黨28日在「改革會」3位眾議員加入後，已經重新取得過半席位。自民黨解散眾議院，提前改選的可能性大幅下降。然而在野主要勢力立憲民主黨黨魁野田佳彥卻認為不得不防，今（29）日也表示要與退出聯合執政的公明黨合作，及早準備解散國會的舉動。

《每日新聞》報導，自民黨在斉木武志，阿部弘樹，守島正等3位「改革會」眾議員加入後實力大增。自民黨在本屆眾議院擁有196個席位，而日本維新黨擁有34個席位，共230個席位。隨著這三名新成員的加入，自民黨現在恰好擁有多數席位（233席，正好是眾議院總共465席的一半以上）。

自民黨在2024年10月的眾議院選舉中失去了多數席位，但在大約一年後重新獲得了多數席位。自民黨由此擺脫了在眾議院的少數派地位，隨著補充預算案和其他法案的通過指日可待，這標誌著自民黨向穩定政府邁出了重要一步。

《每日新聞》的報導指出，自民黨內部曾有人呼籲，既然高市早苗內閣的支持率很高，儘早解散眾議院，但隨著自民黨如今掌握多數席位，一些人開始認為解散眾議院的可能性已大大降低。

然而在野勢力中實力最強的立憲民主黨黨魁野田佳彥（也曾擔任過首相）並沒有因此放下警戒。《產經新聞》稍早報導，他在高知市舉行的記者會上說：「為了實現政府穩定，可能會有人想要解散眾議院。我們將時刻保持戰鬥的心態來應對這種情況。」

野田佳彥表示，計劃在年底前推出足夠數量的候選人，以期在下次眾議院選舉中成為第一大黨。

野田佳彥還提起要與公明黨在選舉上合作。他表示：「我認為即使沒有個人推薦，也會有人因其個性而被選中（獲得支持）」，並表達了對未來討論的期望。

