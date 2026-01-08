擔心被列懲獨清單？梁文傑：公職人員就是要捍衛中華民國

陸委會發言人梁文傑今日強調，某些政黨某些人已不把捍衛中華民國當成目標，但中華民國的公職人員就是要捍衛中華民國的存在。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列名「台獨頑固份子」，偵辦國安案件的檢察官也被列為「台獨幫兇打手」，遭終身追責。對於是否擔心也會被列入懲獨清單？陸委會發言人梁文傑今日強調，個人並不重要，雖然某些政黨某些人已不把捍衛中華民國當成目標，但中華民國的公職人員就是要捍衛中華民國的存在。

國台辦發言人陳斌華昨日指稱，中方依據有關法律法規決定將劉世芳、鄭英耀列入台獨頑固份子清單，並實施制裁，禁止劉、鄭及其親屬進入中國及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭等關聯機構及有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在中國牟利，並將採取其他一切必要的懲戒措施，依法終身追責。

梁文傑在陸委會記者會指出，中共目的當然是要恫嚇台灣人民，製造寒蟬效應，特別是他們這一次列了專門承辦國安案件的陳檢察官，陳檢偵辦的國安案件，所抓的匪諜有躲在藍營、有躲在綠營裡面。

梁文傑提及，國台辦昨天宣布要把鄭英耀、劉世芳、陳檢察官列入的時候，立法院正在審國安法，自己就在立法院委員會裡面，很多立委擔心我們推動的國安法修法會侵害自由，但中共正好在我們審國安法時候，宣布要制裁承辦國安案件專門抓共諜的檢察官。

梁文傑批評，昨天那些大聲捍衛言論自由的委員，對這件事沒有一個人表示意見，在我看來，就是捍衛自由講得很大聲，捍衛國家安全卻一句話都沒有，國家安全需要台灣全民支持，不分政黨。

梁進一步說，今天它要制裁抓匪諜的檢察官，明天它就可以制裁判匪諜的法官，這個是絕對不能容忍的，「我個人並不重要，雖然某些政黨某些人已經不把捍衛中華民國當成目標，但中華民國的公職人員就是要捍衛中華民國的存在，不管誰執政都是這樣，未來也會這樣」。

