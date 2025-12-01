擔心變「宏福苑」翻版 港YTR火燒實驗 棚網立刻燃燒

香港宏福苑大火，建築外的棚網和發泡膠成為安全隱患，不少人實測自家外的建築材料是否防火。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火，引起全港恐慌。不少正在維修的大樓，都擔心自己成為下一個「宏福苑」。和宏福苑同一個維修建商，為了讓住戶安心，還特別公開火燒實驗。另外有香港YouTuber，前往跟宏福苑相同修繕模式的穗禾苑，採樣實驗，結果棚網跟發泡膠，一下子就燒了起來。

香港宏福苑大火，建築外的棚網和發泡膠成為安全隱患，不少人實測自家外的建築材料是否防火。（圖／達志影像美聯社）

香港YouTuber Huma Lo親自前往與宏福苑工程手法相似的穗禾苑進行燃燒實驗，結果令人擔憂。他在實測中發現，建築外圍的棚網和發泡膠一接觸火源就立刻燒起來，完全不具防火性能。Huma Lo表示這些外圍用來封玻璃的中空板，一燒就像蠟燭一樣快速燃燒。這項實驗結果更加深了居民的恐慌。

穗禾苑居民黃先生表達了深切的憂慮，他表示大維修已經進行了兩年，居民等於在鬼門關徘徊了兩年，如果不是宏福苑發生大火，他們根本不知道情況如此嚴重。在穗禾苑住戶集結抗議後，工人已開始拆除發泡膠，大廈的棚網和棚架也將在近日拆除，以消除安全隱患。

與宏福苑同樣由宏毅建築負責工程的安基苑，也特別召開居民大會討論安全問題。而另一家負責棚架工程的偉利建築工程有限公司負責人廖先生則強調，他們的工程與宏福苑不同。廖先生表示他們有英標證書，而且沒有在窗上貼發泡膠的工序，這正是宏福苑大火的主要原因。

為了讓住戶安心，偉利建築於週一與住戶約定，當場進行阻燃網的燃燒測試。廖先生向居民承諾：「我周一下午12時在玻璃屋等你們，你們剪哪裡我就燒哪裡。」初步測試結果顯示，部分棚網燃燒約10多秒，但也有棚網燒了1分半才熄滅。建商強調這是正常狀況，並向居民保證將全面加強防火措施、嚴禁工人吸菸，還承諾最遲在明年1月完成全面檢查，確保住戶安全。

