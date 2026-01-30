擔心輸球成台灣歷史罪人 牛棚此起彼落「乾嘔聲」

專題組/報導

台灣在2024年獲得世界棒球12強冠軍，精彩歷程拍成紀錄片《冠軍之路》，一上映就展現驚人氣勢，引爆熱烈討論。118分鐘紀錄片，除了讓球迷重溫賽場上的熱血時刻之外，也揭露許多不為人知的場外花絮。 尤其當台灣前進東京，對戰衛冕冠軍日本隊時，受到台灣全民的高度期待，即使身經百戰的球員也個個焦慮異常，許多球員在牛棚緊張到不停乾嘔。球員事後受訪時笑稱，當時非常害怕失誤，因為萬一輸掉比賽，就有可能變成「台灣的歷史罪人」，球員們內心承受的壓力之大，不言可喻。

本周《台灣演義》播出「冠軍之路~12強奪金全紀錄」，特地專訪導演龍男·以撒克·凡亞思、中華職棒會長蔡其昌、電影監製張永昌，暢談電影拍攝過程的點點滴滴，帶您走進球員的心理戰場。完整報導敬請鎖定本周日晚間7點55分，民視新聞53頻道《台灣演義》。

電影《冠軍之路》揭露牛棚秘辛： 擔心輸球成台灣歷史罪人 「乾嘔聲」此起彼落

電影中呈現台灣隊長陳傑憲在壓力巔峰時，內心承受的孤獨感。 (圖/台灣演義)

代表台灣出賽從來不是一件輕鬆的事。球員必須在聯盟例行賽尚未完全結束前就加入集訓，恢復期短、風險高，稍有不慎就可能影響整個職業生涯。更現實的是，這屆台灣隊從總教練到球員名單公布之初，不被外界看好，甚至被球迷批評為「史上最爛的陣容」。就連隊長陳傑憲也坦言，當時心中不免懷疑，「我們真的有辦法嗎？」即使已經打進東京巨蛋，網路依舊不少酸民認為「只是運氣好」。幸好，這次不再「雖敗猶榮」，不被看好的台灣隊最終完封日本，拿下史無前例的冠軍。更多精采節目，請見台灣演義。

