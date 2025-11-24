擔心退休金不足？掌握3關鍵 勞保年金月領破2萬 養老不卡關

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

勞保年金是退休基本保障，但逾半數退休勞工月領不到2萬元，遠低於基本工資，亦不足以支應台北最低生活費。如何提高勞保年金月領金額，成為準備退休勞工最關心的議題。

根據勞保局統計，截至去（2024）年底共有逾187萬名退休勞工領取勞保老年年金，平均領取金額為1萬9,344元。其中有100.4萬人的領取金額不到2萬元，占比約53.7%，也就是說，有超過半數的退休勞工勞保年金月領不到2萬元，遠低於現行基本工資2萬8,590元，甚至少於台北市最低生活費標準2萬379元。

儘管勞保年金在退休金規劃金字塔中屬於最底層，還需再加上勞退與自行投資的部分，但它畢竟是退休金最基本的保障，若不足，容易讓人心生焦慮。

一份由台灣人壽與政大商學院發布的退休調查顯示，台灣未退族期望退休後每月生活費能有4萬元，若將勞保年金的1.9萬元加上勞退金平均月領6,332元（統計至2024年底），表示有將近1.5萬元的缺口要靠投資儲蓄補足。讓不少50歲以上的退休準備族開始關心，如何才能提升自己的勞保年金月領金額，減輕退休金準備的負擔。

年資長、薪資高 延後退休添保障

勞保達人張秘書在YouTube頻道「勞工朋友的秘書～張秘書」中分享，退休族想要勞保年金月領超過2萬元必須掌握3個要素。

1.投保年資夠長

年資越長，年金金額就越高。要達到月領2萬元，以最高月投保薪資45,800元計算，投保年資至少須滿29年。

2.平均月投保薪資要高

投保薪資越高，月領金額也越高。計算基準為勞工歷年中最高60個月（5年）的平均薪資，並非最後月薪。建議在退休前，能夠維持5年以上的高投保薪資，可以大幅拉高平均值。

3.延後請領

按照勞保條例規定，民國51年之後出生的勞工，正常全額領須滿65歲，但也可提前請領「減給老年年金」，每提前1年按給付金額減給4%，最多提前5年、減給20%；同樣地，也可請領「展延老年年金」，每延後1年請領，便會依計算出的年金金額增給4%，最多可延後5年、增給20%。

兼職＋延退 本薪不高也能養出高年金

從案例試算，可以說明得更清楚。勞保年金請領公式分為A、B兩種，在「擇優」原則下，多數會以B式計算，其公式為「平均月投保薪資×年資×1.55%」。由此可知，勞工能透過「平均月投保薪資」與「年資」的調整，來提高未來申請勞保年金給付時的金額。

舉例來說，小玉與阿秀是大學同學，2人都決定在65歲、年資滿30年時退休請領勞保年金。小玉大學畢業後又繼續深造，30幾歲出社會後一直擔任主管職，月薪超過5萬元，因此勞保月投保薪資是以最高級距45,800元計算，小玉退休時每月可領21,297元（＝45,800元×30年×1.55%）。

阿秀畢業後長期擔任行政秘書職，期間經歷結婚生子，年資斷斷續續，到65歲才滿30年，而她歷年中最高60個月的平均薪資大約3.5萬元，以月投保薪資級距36,300元計算，勞保年金為每月16,880元（＝36,300元×30年×1.55%）。

阿秀在試算自己的勞保年金月領金額後，覺得不太夠用，畢竟丈夫罹癌初癒又已超過60歲，不太可能重返職場，也不想麻煩剛出社會的小孩。考量自己體力還能負荷，決定延後至70歲退休。

除了親戚開的小公司，阿秀假日也會到友善長者的餐廳兼職，月領大約1.5萬元，餐廳老闆也有幫她加保勞保，兩邊的薪資合併後，阿秀得以用45,800元為基準來計算勞保年金，加上年資增為35年，並因延後5年退休增給20%，經過試算，阿秀70歲退休後得月領29,816元（＝45,800元×35年×1.55%×1.2）。

從上述案例可知，勞工若想提高勞保年金月領金額，關鍵在於月投保薪資及年資，如能再搭配「延退」，勢必能讓月領金額最大化。不過，要留意的是，假設個人壽命到90歲，70歲請領等於只能領20年，若提早至60歲或是正常於65歲請領，則可多領5至10年，最終領取總金額可能不會低於70歲請領。

若年輕時有搭配投資理財，屆臨退休時可權衡何種方式可讓資金發揮最大效益，再決定是否要延後退休，更何況勞保破產疑慮始終未除，勞工還是靠自己存退休金較有保障。

退保日期藏陷阱 差1天少領1個月

依規定，勞保年金的給付資格必須在「離職並完成退保的隔天」才會生效。若選在月底最後一天辦理退保，給付資格將順延到下個月；相對地，若選在快接近月底的日子退保，則當月就可開始請領年金。

舉例來說，若勞工於9月30日退保，則須到10月1日才符合請領資格，首筆年金會延至11月底才入帳；若選擇9月28日或29日辦理退保，則9月就符合請領資格，10月底即可收到首筆款項。

