擔心遭攻擊在台64丟包學霸 運將恐涉「遺棄致死罪」

計程車司機自述因為椅背不斷被踢，擔心自己遭到攻擊，才在台64線上橋一公里處，丟包溫姓替代役，根據了解林姓司機在丟包替代役之後，大約1到2分鐘就向警方報案，但警方抵達現場後卻發現，人早就失去呼吸心跳，而記者實際到現場，發現丟包事發地，到下一個可以下到平面道路的匝道，僅僅只有約7分鐘左右的路程。

5名駕駛依序被帶出警局，因爲他們在快速道路上，涉嫌輾過溫姓替代役的遺體，全數遭到送辦，而其中這名林姓計程車司機，涉嫌重大，員警VS.民眾說：「大哥，你有撞到他嗎，好那沒關係。」

警方獲報趕往地點，但為時已晚，因為人早沒了呼吸心跳，計程車當時在著死者，開上台64線，但疑似因為不滿被連踢椅背，司機擔心被攻擊，才在快速道路上放人下車，記者張權說：「林姓計程車司機和溫姓乘客，在台64線上面起了爭執，在上橋約一公里處將人丟下車，但實際走一趟，距離下個匝道的出口，只有短短7分鐘左右的車程，在這個地方放人其實更為安全。」

根據了解林姓司機，2點07分，在台北市文山區興隆路，一帶載人上車，在台64線一公里處，2點18分在快速道路上，放人下車過了一分鐘，才立刻報案但乘客，已經回天乏術。

非本案律師黃柏榮說：「把他置於快速道路上的情形，那最後導致死亡的結果，恐怕已經構成遺棄致死罪，法律刑度是7年以上有期徒刑或者是無期徒刑，另外就其他司機撞擊到乘客部分導致死亡，如果有因果關係的情況下，恐怕構成過失致死。」

包括丟包的駕駛，及實際輾過死者的駕駛，全數都遭到送辦，但肇責如何承擔，後續還有待警方進一步釐清。

