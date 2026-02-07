擔心金正恩成為第二個馬杜洛 朝鮮前外交官：平壤高層極度焦慮

金正恩攜愛女金主愛親臨視察軍演，其實是擔心自己像馬杜洛一樣被美國斬首 圖：翻攝朝中社

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）上個月初派兵到委內瑞拉，抓走馬杜洛（Nicolas Maduro），引起全球震驚，獨裁者們更惴惴不安。《產經新聞》稍早報導，平壤高層此際非常焦慮。

報導指出，在美國襲擊委內瑞拉並拘留馬杜洛後，同樣是反美獨裁政權的朝鮮被認定為潛在的新目標。一位朝鮮前外交官作證稱，針對朝鮮領導人的「斬首行動」威脅令「朝鮮領導層極度焦慮」，擔心金正恩真的會成為「第二個馬杜洛」。

報導指出，馬杜洛被抓走後，朝鮮一方面嚴詞譴責美國，一方面也以高超音速飛彈發射演習想證明自己不是委內瑞拉。

韓國慶南大學遠東研究所的林乙出教授認為：「對朝鮮施加諸如斬首之類的武力是行不通的，這次演習是一次『先發制人』的示威，表明如果遭到此類襲擊，我們將用高超音速導彈進行致命的反擊。」他分析說，此次演習旨在展示「與委內瑞拉不同的、對抗美國的堅定意志」。

針對委內瑞拉襲擊事件的強烈反彈，可以被視為日益增強的警覺性的體現。曾在朝鮮駐古巴大使館擔任參贊、於2023年11月叛逃至南韓的李日奎指出：「美國迅速採取的行動肯定讓金正恩感到擔憂，他隨時可能成為攻擊目標。」

李日奎強調，「一個像朝鮮一樣因國際制裁而遭受外交孤立的反美獨裁政權，隨時可能成為攻擊目標。」他強調，一樣因國際制裁而遭受外交孤立的反美獨裁政權垮台，對平壤政權來說是一個惡夢般的場景。

