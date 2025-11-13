擔心靜脈曲張需手術！女教師暫別講台休息 新式治療助重執教鞭

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】50歲的高中周姓女老師因雙腿靜脈曲張，腿部皮膚很癢而抓到紅腫破皮，很害怕因此需要動手術治療，心情忐忑不安，所以暫時揮別講台休息了一段時間。經過親友介紹到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）胸腔暨心臟血管外科林宜右醫師的門診，由林宜右醫師親自執行超音波檢查，評估周老師的血管狀況後，最後選擇施以靜脈膠水治療，讓周老師終於放下心中的大石，一個月後高興地重新站上講台，作育英才。

靜脈曲張常見於腿部 長時間站立或久坐不動是高風險群

林宜右醫師指出，靜脈曲張常發生於腿部，起因爲靜脈瓣膜受損或是血管壁變弱，造成血液滯留和血管擴張扭曲，是一種靜脈系統常見的疾病。症狀包括晚上小腿常常抽筋、開始腫脹、走路或久站後覺得很不舒服。如果是有家族病史者、肥胖者會增加下肢壓力、懷孕者荷爾蒙改變會增加罹患風險，以及長時間站立或坐姿不動者，都是屬於高危險族群。

靜脈曲張可能與其他血管疾病有關 新式手術可恢復快

林宜右醫師指出，靜脈曲張不只是外觀問題，更可能影響生活品質，甚至隱藏著更深層的血管疾病，需要專業醫師透過超音波等檢查，判斷病情輕重，再討論最合適的治療方式。靜脈曲張的治療不能僅靠外觀判斷，由醫師親自操作的完整血管檢查與診斷至關重要，不僅能判斷病變血管位置，更能同時擬定治療計畫。

廣告 廣告

林宜右醫師表示，微創手術與雷射、靜脈膠水閉合技術，可讓病人恢復更快、疼痛減少，但是治療方式並不是「一體適用」，將會根據每位病人的血管型態與症狀，量身訂做最適合的治療方式。有些人適合靜脈內雷射，有些人則可考慮醫療膠水治療，甚至可以加上局部治療。目標不是手術本身，而是病人生活品質的改善。

非所有靜脈曲張都需手術 勿拖延，早期有方法延緩惡化

林宜右醫師強調，門診檢查的目的是幫助病人確認病情，並提供不同治療選擇。很多病人擔心一檢查會直接被安排手術，因為害怕手術而延誤就診，但靜脈曲張治療並不是「一發現就一定要開刀」，其實這是誤解。並非所有靜脈曲張病人都需要手術，早期症狀者可能可以透過醫療彈性襪、藥物、或是生活習慣改善來減緩惡化。因此，特別呼籲民眾若出現下肢靜脈曲張、長期腿部腫脹、疼痛、反覆腫脹、皮膚顏色改變或靜脈潰瘍，建議及早接受專科醫師檢查評估，避免錯過治療時機。

【延伸閱讀】

靜脈曲張恐埋血栓風險 醫建議：積極預防遠離肺栓塞

廣告 廣告

重拾健康腿部！靜脈曲張治療「最新微創技術」當日返家、免穿彈性襪



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66766

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw