擔心靜脈曲張需手術！女教師暫別講台休息 新式治療助重執教鞭
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】50歲的高中周姓女老師因雙腿靜脈曲張，腿部皮膚很癢而抓到紅腫破皮，很害怕因此需要動手術治療，心情忐忑不安，所以暫時揮別講台休息了一段時間。經過親友介紹到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）胸腔暨心臟血管外科林宜右醫師的門診，由林宜右醫師親自執行超音波檢查，評估周老師的血管狀況後，最後選擇施以靜脈膠水治療，讓周老師終於放下心中的大石，一個月後高興地重新站上講台，作育英才。
靜脈曲張常見於腿部 長時間站立或久坐不動是高風險群
林宜右醫師指出，靜脈曲張常發生於腿部，起因爲靜脈瓣膜受損或是血管壁變弱，造成血液滯留和血管擴張扭曲，是一種靜脈系統常見的疾病。症狀包括晚上小腿常常抽筋、開始腫脹、走路或久站後覺得很不舒服。如果是有家族病史者、肥胖者會增加下肢壓力、懷孕者荷爾蒙改變會增加罹患風險，以及長時間站立或坐姿不動者，都是屬於高危險族群。
靜脈曲張可能與其他血管疾病有關 新式手術可恢復快
林宜右醫師指出，靜脈曲張不只是外觀問題，更可能影響生活品質，甚至隱藏著更深層的血管疾病，需要專業醫師透過超音波等檢查，判斷病情輕重，再討論最合適的治療方式。靜脈曲張的治療不能僅靠外觀判斷，由醫師親自操作的完整血管檢查與診斷至關重要，不僅能判斷病變血管位置，更能同時擬定治療計畫。
林宜右醫師表示，微創手術與雷射、靜脈膠水閉合技術，可讓病人恢復更快、疼痛減少，但是治療方式並不是「一體適用」，將會根據每位病人的血管型態與症狀，量身訂做最適合的治療方式。有些人適合靜脈內雷射，有些人則可考慮醫療膠水治療，甚至可以加上局部治療。目標不是手術本身，而是病人生活品質的改善。
非所有靜脈曲張都需手術 勿拖延，早期有方法延緩惡化
林宜右醫師強調，門診檢查的目的是幫助病人確認病情，並提供不同治療選擇。很多病人擔心一檢查會直接被安排手術，因為害怕手術而延誤就診，但靜脈曲張治療並不是「一發現就一定要開刀」，其實這是誤解。並非所有靜脈曲張病人都需要手術，早期症狀者可能可以透過醫療彈性襪、藥物、或是生活習慣改善來減緩惡化。因此，特別呼籲民眾若出現下肢靜脈曲張、長期腿部腫脹、疼痛、反覆腫脹、皮膚顏色改變或靜脈潰瘍，建議及早接受專科醫師檢查評估，避免錯過治療時機。
【延伸閱讀】
重拾健康腿部！靜脈曲張治療「最新微創技術」當日返家、免穿彈性襪
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66766
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 4 小時前
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
50歲男「1症狀」誤認胃食道逆流！醫查驚：肺癌了
聲音沙啞是咳嗽過久的症狀，但小心恐是罹癌徵兆！醫師陳榮堅表示，一名50歲患者聲音沙啞一段時間，原以為可能是胃食道逆流所致，一系列檢查後發現，患者的單側聲帶不動，原來是因肺癌（肺部腫瘤）壓迫聲帶神經，導致聲音沙啞。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
250萬人福音！研究證實「1蔬菜」有效控血糖：不是苦瓜
台灣糖尿病患人數已超過250萬，營養師楊斯涵表示，動物研究顯示，秋葵萃取物能改善高血糖，被餵以高脂飲食致肥胖型代謝異常的小鼠，在使用秋葵萃取物後，其血糖數值降低，且胰島素阻抗問題獲得改善。人體實驗則顯示，吃秋葵有助於穩定血糖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 1 天前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 1 天前
要命疏失！醫護看錯小數點「1.5變15 mmol」2歲男童服10倍藥量身亡
美國佛羅里達州再度傳出醫療疏失釀成悲劇！一名 2 歲男童原本因病毒感染住院治療，卻因醫護人員誤讀藥物劑量中的小數點，將磷酸鉀劑量給錯為正常值的 10 倍以上，導致男童因高鉀引發心臟驟停，最後不幸喪命。男童家屬日前已向醫院正式提起訴訟，控訴醫療團隊嚴重疏忽，應負起法律責任。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
每5人就1人慢性蕁麻疹！醫：不是單純過敏
[NOWnews今日新聞]蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗。台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜說，蕁麻疹的症狀持續超過6週時，就是慢性蕁麻疹，症狀可能會出現「紅、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
感冒好了卻一直咳嗽、喉嚨有痰？醫揭背後真相 要這樣做才會好
COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床表現上各有差異，但都屬於呼吸道病毒，常伴隨喉嚨痛、流鼻水與咳嗽等症狀。其中，持續分泌與堆積的痰液更是患者共同面臨的難題。國立台灣陽明大學臨床醫學博士、胸腔內科醫師蘇一峰表示，痰液原本具有保護呼吸道的作用，但在病毒感染與發炎刺激下，卻可能轉為黏稠、難以清除，進一步影響呼吸道功能與康復速度。正因如此，痰液處理與治療不僅是緩解不適的重要環節，也是確保呼吸道疾病患者恢復健康的關鍵步驟。 為何咳嗽、痰液會持續？ 長尾症狀＋呼吸道黏膜受損 蘇一峰醫師指出，COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床上各具特色，例如COVID-19可能引發長新冠後遺症、流感常伴隨高燒與全身痠痛，而RSV對兒童與長者則特別容易造成下呼吸道發炎與久咳不癒，但它們都有一個共同難題：痰液堆積。此外，臨床觀察顯示，呼吸道病毒的另一個特徵是可能留下「長尾症狀」，後遺症持續時間或長或短，且不容易根治。蘇一峰醫師解釋，即使病毒本身已經清除，患者仍可能持續數週甚至數月咳嗽。原因在於呼吸道黏膜在感染後受損，如同皮膚被刮傷，底層組織暴露後，容易因受到刺激而引發咳嗽與常春月刊 ・ 1 天前
台灣成人高血糖盛行率破12% 五招逆轉「糖尿病前期」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台灣人健康新警訊！國健署今（13）日指出，根據「2019-2023年國民營養健康調查」結果發現，台灣20歲以上國人高血糖盛行率達到12.8%，凸顯血糖健康已經成為全民應關注的重要議題，提醒民眾，糖尿病前期個案唯有透過「定期檢查、血糖監測、均衡飲食、規律運動、積極管理代謝症候群」才能降低發展為糖尿病的風險。 國際糖尿病...匯流新聞網 ・ 5 小時前
只是皮膚過敏？慢性蕁麻疹讓她三度急診 呼吸困難險喪命
台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜指出，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗，其中若症狀持續超過6週，就屬於慢性蕁麻疹。這類疾病並非單純過敏反應，而是與自體免疫失調有關，症狀包括「紅、腫、癢」，嚴重時甚至可能危及生命，就有個案因慢性自發性蕁麻疹發作三度被送進急診室。中天新聞網 ・ 1 天前
慢性蕁麻疹恐奪命！她3度發作險進鬼門關 台大醫院主任示警：這不只是皮膚過敏
蕁麻疹是國人常見的皮膚疾病之一，據統計，每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗，值得注意的是，蕁麻疹不單純只是皮膚症狀，慢性蕁麻疹還有可能危及生命！56歲謝小姐就因慢性自發性蕁麻疹發作，導致呼吸困難，3度送急診，嚇得她現在藥不離身，就怕哪天又發病。皮膚科醫師提醒，蕁麻疹若症狀持續超過6周即為慢性蕁麻疹，應該接受醫師的積極治療。謝小姐表示，自己從小就有慢性蕁麻疹的......風傳媒 ・ 1 天前
不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
學校打流感疫苗前1天才揭曉廠牌惹怨 石崇良：家長的堅持不必要！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今年流感疫情少見提早報到，出現一波「秋季流感」現象，且疾管署預估最快11月底，流感就會二度增溫，卻傳出有家長抱怨小孩子在學校接種流感疫苗，校方卻在打疫苗前一天下午才告知疫苗廠牌，根本沒時間了解及選擇。衛福部長石崇良今（13）日公開發話，強調如果孩子過去沒有特殊不良反應，家長不太需要堅持要打特定廠牌的疫苗，所有疫苗效果...匯流新聞網 ・ 10 小時前
柿子怎麼吃更健康？專家揭柿子三大「隱藏功能」
生活中心／尤乃妍報導11月後秋意漸濃，柿子除了是秋天盛產的水果之外，對身體也有許多好處。營養師薛曉晶在臉書發文分享，許多人以為柿子甜度高會導致血糖飆升，但其實柿子經過多項研究證實，不只能幫助人體抗氧化、對抗慢性發炎，更能穩定血糖並精準調節血脂。對於糖尿病、高血糖、代謝症候群來說，是秋冬「護心、護肝、抗發炎」的黃金選擇！民視健康長照網 ・ 6 小時前
吃到毒蛋怎麼辦？營養師教4招安心排毒 5至7天可排出體內
毒蛋風波再起，許多民眾看到雞蛋檢出農藥「芬普尼」（Fipronil）殘留便慌了手腳，除了趕快檢查家中雞蛋外，也擔心如果已經將毒蛋吃下肚了該怎麼辦。近日，熊抱營養師珮淳在臉書粉絲專頁發文表示，不需要過度恐慌，芬普尼可以在5至7天內透過尿液與糞便排出體內。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
眼皮跳不是福！專業醫：「2情況」恐腦幹腫瘤 快就醫
眼皮不自主跳動，常讓人想起「左眼跳財，右眼跳災」這句話，眼科醫師王孟祺表示，眼皮跳動與生活壓力、咖啡因的攝取、疲倦等因素有關，但若症狀持續數月或範圍擴大至臉部，就可能是腦幹腫瘤、多發性硬化症等神經系統疾病，應多留意。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
8連霸「最久民代」心臟病逝！醫揭走路1徵兆是心臟殺手 5大保命
一生奉獻苗栗大西山地區、連任8屆的市民代表蘇文霸，昨日（11/5）凌晨驚傳不敵病魔辭世，享壽70歲。據悉，他長年受心臟疾病所苦，日前定期會期間，即使身體不適仍抱病質詢，會議結束僅兩天便與世長辭，令地方健康2.0 ・ 12 小時前