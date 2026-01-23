擔心「月入4萬兒」活不下去！老母親衝租屋處 一開冰箱嚇呆

國際中心／倪譽瑋報導

有一位年輕人在日本東京生活，為應對高物價，常大買特價蔬菜囤家中。（示意圖／翻攝自pixabay）

年輕人在高物價下求生！日媒揭露一起大學畢業生在東京生活的案例，當地一名老母親的兒子獨自租屋，月薪領22萬日圓（約新台幣4.3萬），扣掉房租等雜費，實際能用的只有17萬日圓（約新台幣3.3萬）左右，老母親擔心對方生計難維持，便到他的租屋處，打開冰箱後發現裡面只有豆芽菜、一碗菜用於多餐，對於兒子吃得極度節儉感到大為震驚。

在日本東京生活 應屆畢業生低薪壓力大

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本有位當了25年家庭主婦的53歲媽媽，她的大兒子在大學畢業後搬到東京工作、獨自租公寓，他的月薪大約是22萬日圓，算是相對較低，媽媽對此感到擔心「這樣的薪水你能不能維持生計」。

報導說明，根據厚生勞動省發布的《2023年薪資結構基本調查》，日本應屆大學畢業生的平均月薪為23.7萬日圓，月薪最高的前10％為28.5萬日圓、最低的後25％為21.5萬日圓，大兒子月薪22萬日圓，確實是較低水準，更不用說要支付房租、水電費、電話費，報導估計，他實際能用的錢只有17萬到18萬日圓。

媽媽偷去兒子租屋處 驚見用豆芽菜撐多餐

擔心大兒子的低薪讓他的媽媽害怕，住在高物價的東京會難以生活，手頭有大兒子公寓鑰匙的她，決定搭新幹線去東京、偷偷探望公寓。她到住家、打開大兒子的冰箱後，發現裡面只有一碗豆芽菜，這讓她大為震驚。

晚上大兒子回家後，媽媽詢問「那是什麼？」他說明，當地超市每週都有特價，每袋9日圓（約新台幣2元）因此每次都買很多冷凍起來，只要清洗乾淨、瀝乾水分，然後冷凍起來，就可以隨時拿來料理。媽媽對大兒子成長感到驚訝，除了自己做飯，也懂得如何保存、活用食材。

上班族薪水追不上通膨 年輕人生活更難

報導引述調查機構的數據，2024年發布的《在職人員午餐調查》中，日本上班族午餐的平均花費為452日圓（約新台幣90元），上班族中約有31.1％是自己做飯；而自備午餐的原因，是物價上漲的幅度超過了薪水上漲「上班族變得更加節儉也就不足為奇了」。

回歸本次案例，在當前嚴峻的經濟狀況下，大兒子從東京艱苦的生活歷練出求生、節儉習慣，看著對方越來越獨立，媽媽也許會感到孤獨，但也意識到孩子長大了，「我以後不會再偷偷去他（大兒子）家了」。報導也評價，現代年輕人的生活，預計會比他們的父母更加艱難，但這群人似乎比老一輩想像的更聰明、更堅強地生活著。

