擔憂晶片過剩！馬斯克同意台積電說法

億萬富豪馬斯克表示，台積電對晶片產能過剩的擔憂「是正確的」。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日談到全球半導體與人工智慧（AI）發展時，認同台積電對晶片產能可能過剩的疑慮。他直言，AI產業的關鍵限制因素正悄然轉移，未來不再只是「能不能做出晶片」，而是「能不能讓晶片真正通電、啟動並穩定運行」，核心瓶頸將集中在電力供應、變壓器配置以及冷卻系統等基礎建設。

根據《華爾街見聞》報導，馬斯克在與奇點大學執行主席彼得戴曼迪斯（Peter Diamandis）及投資人布倫丁（David Blundin）對談時指出，AI晶片產能目前以指數級速度擴張，不過能源與電力基礎設施卻只能線性成長，兩者之間的落差正在迅速拉大。他警告一旦晶片產出速度超越電力與散熱系統的建置能力，大量高效能晶片將因缺乏電力轉換與冷卻條件而「無法上線」，市場顯然低估了AI基礎設施的重要性。

他也以xAI位於美國孟菲斯的「巨像2號」計畫為例指出，就算基地鄰近高壓電網，實際完成供電接入仍需長達一年。他預測，約在2026年第三季，AI產業的主要瓶頸將正式從晶片製造轉向電力與冷卻能力。至於被問及是否認同台積電對產能過剩的看法時，馬斯克直言「我不確定他們的理由是什麼，但結論是對的。」