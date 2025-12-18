擘劃南方森活圈永續藍圖 林保署屏東分署與林試所簽長期合作協議

林保署屏東分署長楊瑞芬（左）、林業試驗所長曾彥學（右）雙方簽訂為期二十五年長期合作協議書。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

林保署屏東分署與林業試驗所十七日簽訂為期二十五年的長期合作協議書；這份跨世代的綠色承諾，展現雙方決將最尖端的林業科學研究，轉化為守護南臺灣廣大森林的實際行動。

林保署屏東分署表示，森林早已不再只是樹木的集合體，它正轉變為一個創新的實驗場域，不再僅是木材的來源地，而是能產出林下經濟、封存溫室氣體、瀕危植物救援保種，並為永續經濟創造價值的關鍵場域。

林保署屏東分署與林試所雙方迅速達成共識，合作範圍主要聚焦於「育林技術優化與碳匯增能」、「智慧森林經營與場域管理規劃」、「森林健康維護與風險預防」、「森林生態多樣性與原生植物保育」及「林產品創新與永續循環利用」等五大核心，使森林更健康、生態更多樣、經濟更加永續。

這項合作協議書簽署，象徵頂尖研究單位林試所與第一線實務機關屏東分署攜手結盟二十五年，開啟一段以科學為本、長期穩定、跨域整合的嶄新合作關係，共同承擔守護南臺灣生態、推動國家永續發展的重要責任，守護山林，擘劃南方森活圈的永續藍圖。