擘劃「桃園經濟學」 王義川主張以國門雙都心翻轉城市發展軸線

民進黨立法委員王義川出席中壢隨緣扶輪社例會，以「國門雙都心－桃園經濟學」為題演講。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨立法委員王義川擘劃「桃園經濟學」，他主張，以桃園、龜山、蘆竹、八德為主的既有行政與生活核心，加上以青埔高鐵站為中心，作為桃園市的雙都心，進一步調整發展軸線，將人口、消費、產業留在桃園市，才能避免城市空洞化。

王義川15日晚間受邀出席中壢隨緣扶輪社例會，以「國門雙都心－桃園經濟學」為題演講，他說，桃園產值連續10年居全國之冠，但城市樣貌未能反映經濟實力，關鍵在於都市空間與發展軸線仍停留在過去「桃園縣」思維。

廣告 廣告

擘劃「桃園經濟學」的整體架構上，王義川認為，以雙都心翻轉城市發展軸線，才能將人口、消費、產業留下，至於雙都心，1為桃園、龜山、蘆竹、八德為主的既有行政與生活核心，2是以青埔高鐵站為中心並輻射中壢、平鎮、龍潭等新興發展軸線，針對現行運輸系統過度著重將人送往雙北，致桃園成為通勤型城市狀況，進行發展軸線調整。

王義川舉例，隨著桃園鐵路地下化工程的推動，桃園、內壢到中壢的發展軸線，也將迎來翻轉的契機，若能以火車站為核心重新調整都市計畫，並打破前、後站的長期發展失衡，就有可能帶動城市圍繞車站均衡成長。

另，王義川建議桃園持續發展智慧產業，更應結合國際機場優勢系統性推動航空產業發展，評估解編台66線沿線部分特定農業區以轉型為智慧物流與航空相關產業園區，以承接台北港、桃園國際機場的物流需求等，同時還能為新屋、觀音等行政區創造就業機會，吸引年輕人口回流。

民進黨立法委員王義川(前排中)出席中壢隨緣扶輪社例會。(記者周敏鴻攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

美台關稅談判拍板三大亮點

稱「我本來就不是台灣人」 陳玉珍再喊：金門不屬於台灣

對岸只會打賴清德！陳玉珍稱「我本來就不是台灣人」 她爆嚇壞美國友人

王義川台語發言被要求講「國語」 網質疑：台語警察？

