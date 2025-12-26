擘畫教育志業願景 馬國教職員共精進

教育孕育未來的希望，慈濟在北馬深耕教育，從檳城作為起點向外擴散，至今邁入第25年，有來自五所慈濟幼兒園的教職員，共同參與營隊，精進交流，相互勉勵，教育方式更進階。

圍成一個圓的大家，專注傳遞著銅板，也是傳承著慈濟精神。

「就是讓我們回歸竹筒歲月。」

馬來西亞政府教育新課綱「注重人格塑造」，2026年會在幼教先行實施。馬來西亞的檳城、北海、高淵、吉打、新山，五所慈濟幼兒園教職員，共同探討未來的挑戰。

檳城慈濟幼兒園園長 張麗婷：「那是我們新課綱2027年，政府會推動到小學，就是全面落實的一個課綱。」

北海慈濟幼兒園園長 吳可欣：「我們會安排更有伸縮性，然後還有三語的老師(中.英.馬來文)，更需要做這個緊密地配合。」

慈濟教聯會志工 蕭繡溱：「目標是給學生許多機會，給他們機會去學習，提供學生發揮與實踐技能的機會。」

慈濟馬來西亞分會教育志業，即將邁入第25年，教育人文軌跡，透過盤點，從學到覺，還在前進中。

慈濟馬來西亞分會副執行長 郭濟航：「我們要生起感恩的心，必須對樁樁件件的歷史，有所了解，所以叫做，舊法要新知，知，你必須要遇到道，當你有知了，你就要知道，道理在哪裡。」

教育平等，當教職人員凝聚共識、全面培育好品德的人才，就是社會之福。

