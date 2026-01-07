擠下台中新光！台中大遠百躍升「2025百貨店王」：我們扛了、成就達成

生活中心／賴俊佑報導

台中大遠百擠下台中新光三越，成為2025年百貨店王。(圖／翻攝自 Googlemap)

2025台灣百貨店王換人當！台中新光三越因氣爆停業長達7個多月，2025年營收132.4億元，較2024年創下的258.3億元歷史高峰，幾乎是腰斬，蟬聯14年百貨店王寶座拱手讓給隔壁的台中大遠百。

台中大遠百成為2025年百貨店王

台中大遠百2025年營收逆勢衝上223.6億元，年增7%，創下開店14年來新高，不僅躍升店王，也因為單店營收表現亮眼，挹注遠百體系2025年營收呈現微幅成長。

台中大遠百小邊也在Threads發文表示，「2025年百貨店王，成就達成，百編得幫台中大遠百的所有同仁拍拍手，無論如何我們就是扛了，大家辛苦了，商圈共榮，情比金堅，七期大商圈」。

台中新光三越停業7個月仍創百億業績，2026年有望奪回店王寶座。（圖／記者賴俊佑攝影）

台中新光三越停業7個月仍創132.4億營收

台中新光三越去年2月因氣爆停業、去年9月底復業，隨後舉辦周年慶25天業績目標衝刺逾47億元，停業7個月還能達到全年132.4億營收，展現百貨店王回歸氣勢。

三井不動產集團旗下、位於台中北屯的漢神洲際購物廣場，預計今年4月份母親節檔期加入試營運行列，台中新光三越回歸，加上台中大遠百、中友百貨、廣三SOGO等同業，市場認為，2026年大台中百貨市場規模鐵定衝破千億大關！

