擠下士林、逢甲成「全台唯一」！5星金賞夜市竟是這間

台灣夜市是台灣獨有的文化之一，當地小吃與時尚潮流在此交會，在人聲鼎沸、燈火闌珊的巷弄間，提供視覺、嗅覺、味覺的感官盛宴，不僅是台灣最熱鬧地點，同時也是觀光客必訪的朝聖地。經濟部日前舉辦優良市集暨樂活名攤評鑑，沒想到獲得5星金賞的夜市竟不是大家最常去的士林夜市和逢甲夜市。





花蓮東大門夜市拿下今年度全台唯一「五星金賞」的夜市。（圖／翻攝自花蓮縣政府臉書）

經濟部在24日舉辦「2025年優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，為了表揚在服務品質、環境衛生、創新經營與永續發展等面向表現卓越的市集與攤商，展現我國傳統市場與夜市的創新能量與在地魅力。其中，花蓮東大門國際觀光夜市為全台唯一拿下「五星金賞」的夜市；而大家最常去的士林夜市與逢甲觀光夜市，以及台南鄭仔寮花園夜市則拿下「5星」評等。

東大門夜市被不少觀光客大讚有規劃、方便停車且夜市面積廣大，逛起來很舒適。（圖／翻攝自東大門夜市臉書）

花蓮縣政府也在臉書發文表示，「感謝所有攤商、自治會與市場團隊投入環境升級、食品安全與特色營造，讓花蓮夜市文化被更多旅客看見，也讓城市溫度在每一道美食與攤位服務中延續」。根據《ETtoday新聞雲》報導，花蓮縣政府副縣長顏新章表示，花蓮近年來多次遭遇天災影響後，東大門仍能持續保有精進提升品質的積極態度，並取得這樣的榮譽肯定，實在不容易；同時也期盼與全國夜市交流，讓東大門夜市更上一層樓。

大家常去的士林夜市和逢甲夜市拿下5星評等。（圖／翻攝自臺北旅遊網、臺中觀光旅遊網）

在此次評鑑中，東大門夜市以333攤獲總數819顆星，其中5星攤位總共有6攤、四星攤販就多達16攤。另外，實際查閱東大門夜市的Google評論，總計約7.4萬條評論，拿下4.1顆星；不少網友留言大讚「夜市體量挺大，有小吃、遊戲、購物，假日到訪偶然遇到當地的健身比賽」、「整理規劃的很好，也有專人收拉圾環境整潔，熱門的攤位的排隊人潮不斷，價錢也不會坑人這次嚐了特別的山菜」、「旁邊有大型免費停車場，環境很棒，地大規劃整齊，每個路口都有廁所、垃圾桶」、「每一個攤販都是在一格一格的空間裡做生意，一看就是有規劃的夜市」，不過也有不遊客認為，攤販重複率高，且價格在當地算貴，跟北部的夜市價位差不多。





