擠下日本 印度GDP達4.18兆美元躍世界第四大經濟體

印度29日發布2025年經濟簡報，指出印度今年國內生產毛額(GDP)達4.18兆美元，有望超越日本成為全球第四大經濟體。國際貨幣基金(IMF)將在明年初全年GDP公布後進行確認。

法新社報導，印度政府在簡報中指出，印度是全球成長最快的經濟體之一，今年的國內生產毛額已達4.18兆美元，超越日本成為世界第四大經濟體；未來2到3年內，印度有望取代德國，成為世界第三大經濟體，其GDP到2030年預計將達到7.3兆美元。

根據IMF預估，印度經濟規模將在2026年達到4.51兆美元，日本則為4.46兆美元。

印度曾在今年8月因大規模購買俄羅斯低價石油，遭美國總統川普(Donald Trump)課徵50%的高額關稅，導致盧比兌美元持續走貶，12月初更跌至史上最低。

儘管GDP呈現的數字顯示印度經濟成長力強勁，人均GDP與已開發國家相比仍有著顯著差距。根據世界銀行(World Bank)最新數據顯示，2024年印度人均GDP為2694美元，僅達日本3萬2487美元的十二分之一，更只有德國5萬6103美元的二十分之一。

該報告也指出，印度的成長將取決於政府能否創造出高品質的就業機會。2023年，印度正式超越中國，成為全球人口最多的國家，14億人口中，有超過四分之一的人年齡介於10歲至26歲。如何為每年數以百萬計的大學畢業生創造優質工作機會，成為印度政府必須面對的問題。