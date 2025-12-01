擠掉李有宜空降三蘆選區？ 周曉芸：期許以更透明、踏實深耕三蘆

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨發言人李有宜昨(30)日宣布退黨，引起外界熱議是否另有隱情，將矛頭指向任職主席黃國昌三重蘆洲區服務處的主任周曉芸，李有宜則解釋，是為了衝刺學業才退黨，而周曉芸今(1)日也發聲了。

李有宜從2024立委選戰落選後，持續經營蘆洲三重選區，但昨日無預警宣布退黨，透露是為了完成台大政治系博士班學位，也表示不排除任何可能性，但現階段所有焦點都會放在學術上，也希望大家可以給所有意參選的人，一些空間和機會，相信大家都會選得非常漂亮。

廣告 廣告

不過，突如其來的消息，也讓支持者懷疑，與3月轉任黃國昌三重蘆洲區服務處主任的周曉芸有關，指出周、黃2人先是合體在三蘆辦活動，又在街頭掛上同框看板，可見周曉芸角逐議員意味濃厚，但也遭人質疑空降。

對此，周曉芸在臉書發文表示，自今年三月起擔任立法委員黃國昌服務處三重蘆洲區主任，積極投入地方與公共事務。日前也推出首面與黃國昌共同入鏡的宣傳看板，初衷是希望讓更多三蘆市民朋友，看見他們在地方努力經營的成果，也展現自己全力投入服務的誠意與決心。

周曉芸說，這段時間，他與團隊持續走訪各里、參與在地活動，並自己出資看板，希望一步一步累積信任、拉近距離；未來也期許深耕三蘆，以更透明、更踏實的方式，讓新北看見更多第三勢力的改革力量。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾黨發言人李有宜宣布退黨 黨中央：尊重生涯規劃

白營發言人李有宜、元老朱蕙蓉宣布退黨 前祕書長：民眾黨的溫度去哪了

黃國昌推「四大金釵」空降地方 李有宜：盼推最強人選

