擠爆人！ 天后蔡依林睽違6年辦簽唱會 粉絲冒雨夜排

天后蔡依林睽違6年，舉辦新歌簽唱會，台北流行音樂中心現場人潮爆滿，除了演唱新歌，還加碼三首經典歌曲，而年底一連三天，將首度進軍大巨蛋，粉絲們敲碗加場，Jolin自己也認為三場不太夠，至於為何沒有跨年，她也笑回粉絲們都知道原因，就是要早睡。

天后蔡依林睽違6年辦簽唱會。（圖／TVBS）

天后蔡依林睽違6年舉辦新歌簽唱會，在台北流行音樂中心引爆粉絲熱潮，現場人潮爆滿，發出超過2000張號碼牌。除了演唱新歌《Pleasure》外，蔡依林還加碼獻唱《天空》、《心型圈》及《妥協》三首經典歌曲，讓歌迷尖叫聲不斷。今年底，她將首度登上台北大巨蛋舉辦一連三天的演唱會，面對粉絲敲碗加場，蔡依林也表示三場唱不夠，但需工作團隊完全準備好才行。

廣告 廣告

這場睽違多年的簽唱會於2日下午在台北流行音樂中心舉行，吸引眾多死忠粉絲。蔡依林表示，聽說有粉絲從凌晨就坐在現場等待，甚至淋雨，讓她非常感動，覺得自己在粉絲心目中還是如此重要。不只台灣粉絲熱情，還有來自馬來西亞的國際歌迷特地搭機來台，表示已經十年沒見到偶像，激動之情溢於言表，說話聲音甚至比拿著麥克風的蔡依林還大。

不少粉絲冒雨夜排就為了見天后一面。（圖／TVBS）

穿著學院風制服並綁起高馬尾的蔡依林，在簽唱會上演唱了新歌《Pleasure》，也為粉絲獻唱多首經典歌曲。對於年底即將首度登上台北大巨蛋舉辦的演唱會，蔡依林認為，如果有餘裕的話，當然希望能再多辦幾場，但前提是工作團隊都要完全準備好。關於演唱會沒有安排在跨年時段，蔡依林笑著表示，沒有倒數的部分大家應該都知道原因，她希望保持最好狀態，在最精簡的時間讓大家回家睡覺。簽唱會結束後，蔡依林將於3日飛往國外，全力籌備即將到來的演唱會。忙碌的行程讓天后坦承，已經很久沒有在晚上9點半就入睡了。

更多 TVBS 報導

蔡依林簽名會也有代排阿嬤！夜宿北流 插隊引爆口角衝突

GD權志龍開唱Day1！大巨蛋、松菸人潮爆 小小GD穿MAMA舞台裝

GD「破億專機」深夜來台畫面曝光！APEC演出「加拿大總理」變迷弟

入園了！蔡依林大巨蛋嗨唱3天 「跨年夜不陪倒數」開箱雙版本專輯

