擠爆！凌晨3點卡位 英雄聯盟直播派對座位秒殺

英雄聯盟決賽直播派對，現場限定600個位子，有粉絲凌晨3點就到現場等。（圖／TVBS）

英雄聯盟世界總決賽KT對陣T1，吸引上千粉絲湧入台北101旁廣場及運動餐廳觀賽，最早凌晨3點就有人排隊等候！比賽帶動大巨蛋周邊消費，然而東區商圈卻表示人潮效應大不如前，與大巨蛋剛開幕相比，消費熱度已下降約5成。台北市商業處計畫明年辦理商圈店家串聯活動，推出「憑票根享優惠」，盼讓經濟效益加乘。

英雄聯盟決賽直播派對，現場限定600個位子，有粉絲凌晨3點就到現場等。（圖／TVBS）

上千名熱情粉絲擠滿台北101旁的廣場，許多人甚至席地而坐，只為觀看英雄聯盟冠軍賽。這場直播派對雖然只有600個座位，且上午11點才開放進場，但現場早已人滿為患。最早的粉絲凌晨3點就到場等候，也有粉絲提前2小時抵達。一位T1粉絲表示大約9點多就到場了，另一位T1粉絲則說自己約6點就起床，因為是從其他縣市趕來。而一位KT粉絲強調，KT Rolster是一支越不被看好就越厲害的隊伍。

廣告 廣告

此次比賽中，KT作為黑馬挑戰T1的三連霸，而T1的明星選手Faker則力拚生涯第6個世界冠軍。比賽現場人潮洶湧，粉絲們不僅排隊與立牌合影，許多人還穿著同款外套以示支持，連二樓空橋也擠滿了人，展現出龐大的商機潛力。

運動餐廳也在直播英雄聯盟總決賽，不少粉絲早早就訂位。（圖／TVBS）

人潮不僅聚集在直播派對現場，也湧入附近的運動餐廳。現場座無虛席，多達50組顧客正在候位，粉絲們一邊看比賽一邊用餐。大巨蛋運動餐廳店長龍杰表示，當大巨蛋有活動時，訂位率會提升到8成至9成左右，但有活動和沒活動時的業績差距約3至4成。尤其這週還有SJ演唱會，雖然尚未開始，已有大批粉絲前來朝聖。

本週SJ即將在台北大巨蛋開場，餐廳業者看好業績提升。（圖／TVBS）

然而，相對較遠的東區商圈則感受不到這股熱潮。根據數據顯示，今年截至9月底，大巨蛋舉辦了87場球賽和12場展演，創造142億元經濟效應，但東區商圈實際消費僅9.3億元。東區商圈發展協會榮譽理事長韓修和表示，流入東區的人潮可能不到1成，與大巨蛋剛開幕時相比已下降4至5成。他分析，歌迷通常是目的性地看完演唱會就離開，而球賽觀眾及親子客則較可能提前來逛街用餐，對商圈有一定幫助。

對此，台北市商業處提出解方，計畫在明年中職開幕賽、明星賽等賽事期間，辦理商圈店家串聯活動，並推出長期「憑票根享優惠」活動，希望讓經濟效益更加乘，使附近商圈能夠實質受惠。

更多 TVBS 報導

GD權志龍開唱Day1！大巨蛋、松菸人潮爆 小小GD穿MAMA舞台裝

Rosé鹹酥雞吃哪家？BP演唱會湧12萬人 狂吸3億元產值

趙露思辦生日會暴哭！憶生病淚崩：怕不當演員 官宣成立新工作室

郭富城首攻雄蛋！稱自己「變了」原因曝 60歲狀態曝

