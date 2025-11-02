擠爆！蔡依林辦簽唱會 發出逾2千張號碼牌

天后蔡依林今（2）日舉行專輯簽唱會，睽違六年再與粉絲近距離互動，吸引許多海外歌迷特地飛來台灣參加，現場排隊人潮綿延近一公里，發出2200張號碼牌，不過也有粉絲抱怨排隊動線混亂，導致現場一度亂衝，甚至傳出有長輩代排等爭議。對於才剛宣布想攻進大巨蛋的計畫，是否有加場的可能性，Jolin也親自回應。

蔡依林舉辦專輯簽唱會，一連帶來〈Pleasure〉、〈Fish Love〉等多首歌曲，就算天空飄著毛毛雨，也擋不住粉絲的熱情，現場共發出2200張號碼牌，甚至有人從海外飛來只為見偶像一面。蔡依林表示，滿感動的，聽說他們昨天凌晨就來等，有些人還淋著雨。

廣告 廣告

蔡依林睽違六年舉辦專輯簽唱會。圖／台視新聞

「早到號碼較後面」粉絲控動線亂 長輩代排惹議

簽唱會現場人龍綿延近一公里，主辦單位上午10點半開始發號碼牌，但現場出現「長輩代排」爭議，還有人抱怨動線一團混亂。歌迷表示，其實沒有人知道排隊的頭在哪，大家不知道方向，就只能跟著人跑，超混亂！

針對「長輩代排」爭議，有歌迷建議，若要避免代排或夜排情況，可以採用蔡依林以往的方式「問問題」來決定順序。

簽唱會現場人龍綿延近一公里。圖／台視新聞

大巨蛋連唱三天 蔡依林曝不唱「跨年夜」原因

蔡依林才剛宣布將於12月30日、31日及明年1月1日一連三天唱進大巨蛋，並自曝不參加跨年夜倒數的原因。她表示，因為上一次覺得好像，考量之下，自己還是喜歡游刃有餘的時間。

是否會加開場次蔡依林坦言目前沒有空間，自己也覺得3場不太夠，或許熟悉大巨蛋之後將來會有更多機會。

台北／楊宗諺、陳建國 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

蔡依林大巨蛋演唱會來了！跨年連唱三天 票價、搶票時間出爐

學蔡依林9點半就寢有風險？ 醫揭「最佳入睡時間」

蔡依林43歲少女身材！ 營養師公開「逆齡菜單」