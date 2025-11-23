擠痘痘竟釀敗血症！20歲男大生「肺穿10幾洞」 醫示警：危險三角區別亂擠

擠痘痘竟釀敗血症！20歲男大生「肺穿10幾洞」，醫師提醒，「危險三角區」別亂擠。示意圖／取自photoAC

近日一名20歲大二學生小林（化名）因高燒、咳嗽及胸痛就醫，檢查發現肺部竟出現多個空洞，部分肺組織甚至已壞死，被診斷為「血源性肺膿瘍」。醫師指出，病因竟與他臉上一顆黃豆大小的痘痘有關。

根據陸媒報導，小林表示，考試期間熬夜備戰後，臉上冒出痘痘，他為了加快痘痘消退，直接用手擠破，膿水擠出後一度感覺「清爽」。不料幾天後，痘痘仍持續化膿，他又出現發燒、咳嗽、咳痰，並伴隨右下胸劇痛，深呼吸和咳嗽時更痛得冒冷汗。

經醫師檢查及CT影像確認，小林的肺部出現10多個空洞，為典型的「血源性肺膿瘍」，醫師解釋， 臉部所謂「危險三角區」，是從鼻子山根到嘴角兩側所圍成的三角形區域，其血管與腦部血管相通，若在未清潔雙手的情況下擠壓附近痘痘，膿液及細菌可能透過血管進入血流，引發敗血症，再經血流到肺部侵蝕肺組織。

所幸小林及時接受抗生素治療，加上年輕、體質良好，經過12天積極治療，病情得以控制。醫師提醒，臉部「危險三角區」的痘痘切勿自行擠壓，以免引發嚴重感染，若痘痘紅腫明顯或伴隨全身不適，應盡早就醫。

臉部「危險三角區」是從鼻子山根到嘴角兩側所圍成的三角區，其血管與腦部血管相通。示意圖／取自photoAC



