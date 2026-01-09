擠破青春痘 增生成10多公分蟹足腫
記者吳東興∕員林報導
一名20多歲男性，數月前胸部長了一顆小小青春痘，他不小心擠破，原以為只是輕微外傷，未料傷口遲遲無法癒合，持續增生長成長10餘公分、寬4、5公分的疤痕，且有發癢、疼痛或灼熱感，醫師診斷為「蟹足腫」，經手術切除後再用生物膜覆蓋縫入傷口，情況明顯改善。
員榮醫院整形外科主任陳宏銘指出，蟹足腫是一種常見的疤痕異常增生疾病，常見於車禍、割傷、燒燙傷，甚至手術或剖腹產後。當傷口進入癒合期，體內纖維結締組織過度增生，疤痕會持續向外擴張、隆起變厚，伴隨紅、硬、痛癢等不適症狀，嚴重時甚至影響關節活動與日常生活。疤痕邊綠如蟹足，因此得名，好發於胸前、背部、肩膀 等張力較大的地方。
陳宏銘表示，傳統台療方式包括藥物注射、物理治療或手術切除，但復發率與副作用一直是臨床挑戰。近年來，整形外科採用「外科手術結合原生基質膜∕羊膜生長因子」的新型治療策略，已逐漸獲得醫界肯定，並有科學論文佐證。
陳宏銘說，原生基質膜∕羊膜生長因子為取自羊膜的天然生物材料，具有良好的生物相容性與組織修復能力。於手術切除蟹足腫後，將該生物膜覆蓋縫入傷口表面，可促進正常組織再生，抑制疤痕組織過度增生，進而降低復發風險。
他說，該材料不含人工化學成分，較不易引發排斥或抗原反應，並可依患者狀況搭配其他治療方式，適用於創傷後、燒燙傷後或手術後所形成的各類蟹足腫。
陳宏銘表示，蟹足腫病因目前還不是非常清楚，可能原因，包括免疫系統先天性異常，有些人天生免疫系統發育不良或存在異常，這會增加蟹足腫發生風險。外傷或手術導致皮膚受傷，免疫細胞全被活化，啟動免疫反應，進而引發蟹足腫。此外有些感染或腫瘤也會誘發類似的反應，增加蟹足腫的風險，有時也可能與家族遺傳有關。
