擠身上流金融圈！101上班＋看著台股漲 超稀有夢幻職缺搶破頭！

財經中心／師瑞德報導

想像每天在台北101上班，俯瞰全台金融重鎮的節奏，同時掌握上千家上市公司的脈動，見證台股漲跌的每一刻，在台灣證券交易所工作，就是這麼近距離地參與市場運作。這裡的辦公環境令人稱羨，更是進入金融核心圈的難得起點。

在AI、金融科技快速改變全球資本市場格局之際，台灣證券交易所（TWSE）宣布啟動114年度新進人員招募甄選，鎖定具備數據思維、創新精神與國際視野的跨領域人才，共同推動資本市場的下一波轉型升級。證交所正積極打造創新板為「亞洲那斯達克」，並推動台灣成為亞洲資產管理中心，這一階段，需要更多年輕專業加入。

廣告 廣告

此次徵才涵蓋七大領域，包括會計、法律、財金、企劃、資訊、建築與行政技術，涵蓋會計人員、法務人員、金融商品管理、金融科技、資安、系統開發與營運等職位。證交所特別重視結合財金與科技的複合型人才，例如「財務金融＋資訊科技」、「證券市場＋數據分析」、「商品設計＋市場推廣」等背景，都被視為未來的關鍵戰力。

加入證交所，將有機會參與市場制度改革、新商品設計與數位治理等重要專案，也能在多元部門中累積完整的實務經驗，是金融產業中少見可深入資本市場運作的職涯舞台。

福利制度方面，證交所提供不只完整的勞健保與退休制度，還包括團體保險、交通與伙食津貼、旅遊補助、健康檢查、生育與托兒補助、子女教育補助等豐富福利，更設有多元社團活動與教育訓練，協助同仁職涯與生活平衡發展。如果你對金融、數據、創新有熱情，也想進入國家級平台發揮專長，這是值得把握的黃金機會。

114年度證交所新進人員招募，自11月4日（二）起至11月21日（五）止開放報名，一律採網路報名。更多詳情請上官方網站查詢：

https://examweb.sfi.org.tw/twse20251213

證交所啟動114年新進人員招募，鎖定會計、法律、金融科技等七大領域，歡迎具創新思維與跨域能力的專業人才加入。工作地點位於台北101，具備優渥福利與完整培訓資源，是進軍金融核心、參與數位轉型的黃金機會。（圖／翻攝自證交所網站）

更多三立新聞網報導

新台幣改版惹議／吵翻天！從防偽升級到政治角力 四大爭議一次看懂

新台幣改版惹議／不是只有台灣在吵！美國、日本、印度紙鈔改版也鬧翻天

新台幣改版惹議／別動我的錢！7次整形都惹議 新台幣怎麼越變越有戲

台塑四寶誰先翻身？謝金河點名南亞 AI帶旺記憶體＋載板雙引擎飛起來

