擠一顆痘竟半臉癱瘓！醫警告「死亡三角區」最危險

許多人面對臉上冒出來的痘痘，往往忍不住動手擠掉，卻忽略其中潛藏的風險。美國近日就出現一起令人震驚的案例，一名在TikTok擁有不少追蹤者的女網紅，因為擠破了1處的痘痘，意外引發嚴重感染，不僅臉部劇烈腫脹，甚至一度出現半邊臉癱瘓的症狀，最終緊急住院治療。她事後親自拍片分享自身經歷，警告網友「擠痘痘真的不是小事」。





美國一名女網紅分享自己擠了一顆痘痘後，隔天緊急就醫。（圖／翻攝自TikTok@neverdulldeos1）

美國喬治亞州32歲的女網紅琳賽分享了一段影片，透露事發早上起床時，她發現鼻子下方、靠近上唇的位置冒出一顆痘痘，外觀並無異狀，也沒有明顯疼痛感，於是像多數人一樣直接將痘痘擠破，並未特別留意。沒想到隔天開始，原本的痘痘位置與周圍皮膚迅速腫脹，情況不斷惡化，臉部甚至出現下垂、無法正常活動的狀況，讓她嚇得立刻前往醫院就醫。

醫生檢查發現，痘痘位子落在俗稱「死亡三角區」的範圍，該處血管與腦部相通。（圖／翻攝自TikTok@neverdulldeos1）

醫師檢查後指出，琳賽擠痘的位置正好落在俗稱「死亡三角區」的範圍，也就是從鼻子延伸至嘴角的區域。由於該處血管與腦部相通，一旦細菌經由破損傷口入侵，恐引發嚴重併發症。琳賽最初在急診僅被判定為一般感染，開立口服抗生素返家休息，但病情並未改善，短短幾天內反覆就醫，症狀反而更加嚴重，最終被轉送至急診室並直接住院治療。進一步檢查後，醫師確診她罹患蜂窩性組織炎。

琳賽也透過影片提醒網友，不要再亂擠痘痘。（圖／翻攝自TikTok@neverdulldeos1）

醫療團隊安排她接受MRI檢查，以確認感染是否波及鼻竇、眼睛甚至腦部，幸好感染範圍受到控制，並未擴散。隨後醫師改以兩種強效抗生素治療，數小時後臉部腫脹情況明顯改善，病情也逐漸穩定。琳賽表示，雖然臉部外觀在幾天內幾乎恢復正常，但身體不適與後續症狀仍持續了將近6週，且留下淡淡疤痕。琳賽也透過影片提醒網友，擠痘痘看似微不足道，卻可能帶來難以想像的後果，「真的不要再擠了，千萬不要」。





