擠一顆痘竟「半臉癱瘓」！女網紅親揭險毀容經歷 他警告：有死亡三角區

許多人長痘痘時，常會忍不住動手擠破，不過美國近日就出現一起驚悚案例，一名TIKTOK上的女網紅琳賽（Lindsay deOliveira）因為擠破長在鼻子與嘴角之間的痘痘，竟引發嚴重感染，不只臉部劇烈腫脹，還一度出現半邊臉癱瘓的症狀，最終緊急住院治療，事後她也親自拍片警告網友，千萬不要輕忽擠痘痘的風險。

現年 32 歲、來自喬治亞州的女子琳賽（Lindsay deOliveira）近日在社群上分享自身經歷，她透露某天早上起床後，發現鼻子附近冒出一顆看似普通的痘痘，位置正好在上唇與鼻子之間，因為外觀沒有異狀，她便和多數人一樣，直接將痘痘擠破，並未多加留意。

未料隔天開始，痘痘與周圍皮膚迅速腫脹，情況持續惡化，甚至出現半邊臉下垂、無法活動的狀況，嚇得她緊急前往就醫。醫師指出，琳賽擠痘的位置正好位於臉部俗稱的「死亡三角區」，也就是從鼻子延伸至嘴角的範圍，該區域血管與腦部相通，一旦細菌感染，恐引發嚴重併發症。

琳賽最初在急診被開立抗生素治療，但病情未見好轉，短時間內又連續就醫兩次，最後症狀加劇，被轉送至急診室並直接住院。她回憶，醫師一開始誤以為是過敏反應，直到進一步檢查後，才確診為蜂窩性組織炎。

醫療團隊隨後替她進行 MRI 檢查，以確認感染是否波及鼻竇、眼睛與腦部，所幸感染範圍受到控制，並未擴散。琳賽在急診室改用兩種強效抗生素治療，數小時後臉部腫脹明顯消退，病情逐漸穩定。

她表示，雖然幾天內臉部外觀幾乎恢復正常，但身體不適與後續症狀仍持續近 6 週，所幸目前已完全康復，僅留下輕微疤痕。琳賽也再次提醒，擠痘痘看似小事，卻可能帶來嚴重後果，「真的不要再擠了，千萬不要。」

