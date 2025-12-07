擦不如吃！ 研究：維生素C「用吃的」更能滲透皮膚底層
〔編譯陳成良／綜合報導〕許多愛美人士習慣塗抹含有維生素C的保養品，希望能改善膚質，但效果往往因人而異。紐西蘭一項最新發表於《研究皮膚病學期刊》(Journal of Investigative Dermatology)的研究證實，相較於外用塗抹，透過飲食攝取的維生素C能更有效地滲透至皮膚深層，並直接影響與皮膚結構相關的生理指標。
據《SciTechDaily》報導，這項由紐西蘭奧塔哥大學(University of Otago)領導的研究，揭示了「由內而外」保養的科學依據。主要作者、病理學系教授維瑟斯(Margreet Vissers)指出，維生素C雖然是合成膠原蛋白的必要成分，但因其屬於高度水溶性，其實很難穿透皮膚外部充滿油脂的保護屏障，這大幅限制了外用保養品的吸收效果。
相對地，研究團隊發現，人體皮膚對於從血液循環中吸收維生素C的效率極高，且身體似乎會優先將其輸送到表皮層。這意味著，只要血液(血漿)中的維生素C濃度足夠，皮膚就能同步獲得滋養，這比試圖讓維生素C「穿透」皮膚表層更為直接且有效。
為了驗證這項機制，研究團隊在紐西蘭與德國進行了為期8週的實驗。受試者均為健康成人，被要求每天食用兩顆富含維生素C的黃金奇異果(SunGold kiwifruit)。
德國SGS研究所的測試數據顯示，受試者在連續透過飲食補充維生素C後，其「皮膚厚度」測量值有所增加，這通常與膠原蛋白生成的狀況有關。此外，表皮細胞的再生數據也呈現上升趨勢，顯示皮膚結構完整性獲得改善。
維瑟斯強調，雖然該研究部分資金由奇異果商Zespri International提供，但這項生理機制適用於所有富含維生素C的食物，如柑橘類、莓果與花椰菜等。專家建議，養成攝取足量蔬果的習慣，維持血液中維生素C的最佳濃度，是比單純依賴外用保養品更聰明的護膚策略。
