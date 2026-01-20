擦乳液根本沒用！寒流癢爆恐是冷型蕁麻疹 營養師推「這款油」止癢救星
天氣一冷，皮膚開始癢不停？出門吹個風，手臂就紅一塊、腫一塊，洗完熱水澡更癢，擦再多乳液都沒效，真的快癢到懷疑人生？營養師陳珮淳提醒，這可能不是單純的皮膚乾或過敏，而是冬天才會發作的「冷型蕁麻疹」；只要補對營養，就能擺脫愈抓愈癢的惡夢。
不是吃錯東西！4種情境最易誘發「冷型蕁麻疹」
天冷皮膚癢很多人以為是過敏或感染，陳珮淳營養師指出，冷型蕁麻疹是皮膚一遇到「冷刺激」就產生的過度反應。常見的誘發情境包括：冷風一吹、洗完澡後著涼、待在冷氣房，或是室內外溫差太大。
當這些情況發生時，皮膚會出現紅腫，甚至冒出一塊一塊像被蚊子咬過的痕跡，伴隨著癢、刺、熱的感覺，嚴重時甚至會讓人抓到睡不好。這並不是因為你的皮膚太弱，而是身體的「穩定度」在冬天下降了。
看更多：不是食物過敏！她慢性蕁麻疹呼吸困難險喪命 1招自測蕁麻疹體質
為什麼冬天特別容易發作？身體正在「撐」
陳珮淳營養師解釋，冬天時冷刺激增加，會打亂皮膚防禦，加上皮膚屏障變弱，外在刺激更容易入侵。此外，洗熱水澡加上冷空氣造成的溫差，以及歲末年終壓力大、睡不好，都會讓身體穩定力下降。
簡單來說，冬天不是你突然變敏感，而是身體正在「撐冷、撐壓力、撐刺激」，最後真的撐不住，才會導致過敏大爆發。
看更多：行醫30年名醫分享3方法有效緩解慢性蕁麻疹！治癒率9成以上
改善冷型蕁麻疹 必吃5大關鍵營養
既然重點在於身體的穩定度，陳珮淳營養師建議，除了止癢，更要透過飲食讓身體不要一遇冷就過度反應。以下是5大關鍵營養素：
1.Omega-3（EPA、DHA）：穩定過度反應
Omega-3能調整身體對刺激的反應強度，避免皮膚遇冷就大爆發，對於改善反覆紅腫癢非常有幫助。建議每周吃2次魚，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚，或是天天補充魚油。
2.維生素D：調節免疫系統
冬天日照少，體內維生素D容易不足，導致皮膚更容易失控。補足維生素D有助於降低反覆發作的頻率。建議每天曬太陽10～20分鐘，並在冬季固定補充維生素D。
3.維生素C：修復皮膚屏障
維生素C參與膠原蛋白生成與抗氧化，能修復皮膚屏障，減少冷刺激直接打進皮膚深層。對於乾燥、脫屑的人特別重要。食物來源包括芭樂、奇異果、柑橘類。
4.益生菌＋膳食纖維：腸道穩，皮膚才穩
腸道菌相混亂會讓身體更敏感，透過補充蔬菜、菇類、燕麥等膳食纖維，搭配益生菌一起補充，能穩定腸道狀態，進而幫助整體體質穩定。
看更多：對抗蕁麻疹飲食怎麼吃？蕁麻疹不要吃香蕉？吃「天然抗組織胺」少發作
5.琉璃苣油：改善乾癢
琉璃苣油富含GLA（γ-次亞麻油酸），是調節皮膚保濕與穩定的重要脂肪酸，特別適合冬天乾癢、紅腫的敏感體質；建議選擇穩定來源補充。
提升身體「穩定度」才能治本
陳珮淳營養師提醒，如果你也是冬天愈冷愈癢、一抓就紅一片，且擦乳液也沒用的人，記得冷型蕁麻疹代表的是身體在冬天穩定度不足，除了補對上述營養，也要搭配保暖、規律作息並減少刺激，冬天一樣可以不癢、不抓、不崩潰。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／陳珮淳營養師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
