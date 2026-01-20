擦亮刑事局招牌！邱紹洲接掌帥印 豐富工作經歷曝光

內政部警政署刑事警察局於今(20)日上午9時30分，在該局偵防大樓6樓禮堂舉行卸、新任局長交接典禮，由內政部警政署長張榮興到場主持，並邀請各界機關代表及貴賓與會觀禮。

新任局長邱紹洲，從事刑事工作逾26年，刑事經歷豐富。圖：刑事局提供

刑事局說明，卸任局長周幼偉，已於今(115)年1月16日屆齡退休，新任局長邱紹洲，中央警察大學57期畢業、刑事警察研究所碩士，歷任刑事警察局督察、偵查第九大隊長、桃園市警察局刑事警察大隊大隊長、桃園分局長、保安警察第三總隊主任秘書、副總隊長、刑事警察局警監三階副局長、新竹市警察局長、刑事警察局警監二階副局長及保安警察第七總隊總隊長等職務，從事刑事工作逾26年，刑事經歷豐富，具深厚刑事專業素養，熟稔各項刑事偵防工作，且工作積極認真，富有領導、協調能力，深獲各級長官肯定。

廣告 廣告

張榮興於典禮中肯定周幼偉任內推動詐防中心法制化、成立「情資研析專責小組」及建置「165打詐儀錶板」等貢獻，並期勉邱紹洲就任後發揮所長，率領刑事警察局全體同仁，強化升級打詐力道，持續提升偵查技能，精準研析犯罪趨勢，透過國際與兩岸合作打擊跨境犯罪，同時全力執行策劃年底查賄制暴與選舉治安維護工作，再次擦亮刑事警察局招牌，以維護國人生命財產安全。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

快儲水！桃園、龜山明停水6小時 12里受影響

臉書廣告「小型焚化爐」母湯買！燒出空氣污染恐挨罰2000萬