擦保養品仍感乾燥？ 醫師解析水光養膚療程選擇關鍵

容禾整形外科診所院長何于甄醫師。（圖／容禾整形外科診所）





即使天天擦保養品，仍有不少民眾感到肌膚乾燥、緊繃，甚至出現上妝浮粉、不服貼等情況。隨著生活步調加快、作息不規律、壓力增加與季節交替影響，單靠日常保養未必能有效改善膚況，也讓水光養膚療程成為近年備受關注的輔助選項之一。不過，市面上常見的無針水光與有針水光療程差異為何，該如何選擇，仍讓不少消費者感到困惑。

容禾整形外科診所院長何于甄表示，當肌膚出現乾燥或缺水狀況時，通常可先從調整保養方式、增加水分攝取及改善生活作息著手，例如避免過度清潔、加強保濕與防曬等基本步驟。若經過一段時間調整仍未改善，建議可至合格醫療院所諮詢，由專業醫師依個人膚況評估適合的療程方式。

何于甄醫師於療程前與患者充分溝通，依膚況與需求規畫合適的養膚方式；圖中患者與本文無關。（圖／容禾整形外科診所）

何于甄醫師說明，水光療程大致可分為無針水光與有針水光兩類。無針水光多屬非侵入式保養，透過高壓氣流或超聲波等方式，將保養成分導入肌膚表層或表皮與真皮交界處，有助於提升吸收效率、改善表層乾燥與暗沉，較適合作為日常保養或初步調理使用。相較之下，有針水光屬於醫療行為，需由專業醫師於合法醫療院所進行，透過水光注射方式，將成分注入中胚層，使肌膚能直接吸收。更有新型有針水光儀提升針具品質，患者的選擇更加多元。

她也分享臨床經驗，曾有患者因害怕針刺不適感，先選擇無針水光作為保養輔助；另有長期乾燥、保養品吸收不佳的患者，經醫師評估後規畫水光注射療程，對於膚況穩定與保濕度提升的感受較為明顯。何于甄醫師說，水光注射療程適合由醫師根據個別患者膚況規畫合適配方，由根本上增加皮膚耐受度及修復力，長期可養成健康肌膚。不過，實際效果仍會因個人膚質、體質與生活作息而有所差異。

何于甄醫師提醒，水光療程應由合格醫師於合法院所評估，並使用合格產品，以確保安全與品質。（圖／容禾整形外科診所）

何于甄醫師提醒，水光療程並非一次施作即可永久維持，後續仍需搭配日常保濕、防曬與良好作息。若有皮膚傷口、急性過敏反應或免疫系統相關疾病者，應避免施作。民眾也應選擇合法醫療院所與合格產品，避免接受非正規操作，才能兼顧安全與肌膚健康。



