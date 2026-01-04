擦保養品沒用？營養師點名10大毀膚食物 白麵包、乳製品都上榜

營養師高敏敏名10大毀膚、養膚食物，教大家透過飲食吃出好膚況。圖：翻攝自臉書「高敏敏 營養師」

想養好皮膚，除了勤擦保養品，飲食也很重要。營養師高敏敏表示，高油、高糖、高鈉、加工多的食物，長期吃下來會讓身體處在慢性發炎狀態，肌膚修復力也會跟著下降，保養品一罐接一罐，卻發現膚況還是容易暗沉、乾燥、看起來顯老，特別是敏感膚質的人，只要飲食吃錯，促進發炎反應，膚況就更容易不穩。她並點名10大毀膚、養膚食物，教大家透過飲食吃出好膚況。

高敏敏在臉書點名10大毀膚食物，首先是「拉麵」，高油高鈉會促進慢性發炎，老化速度加快；「酒精」會加速水分流失，提升氧化壓力，細紋更易提早出現；「火腿」加工成分多，增加氧化壓力，會傷害肌膚彈性；「蛋糕」高糖容易引發糖化反應，破壞膠原蛋白結構；「披薩」的油脂加精製澱粉，讓肌膚長期負擔過重；「白麵包」升糖速度快，促進糖化，使肌膚鬆弛感增加；「糖果」含過量糖分，會加速膠原與彈力流失；「巧克力」高糖高脂，會增加氧化壓力，促進老化反應；「乳製品」若過量攝取，恐影響發炎反應，加重老化負擔；「可樂」高糖低營養，不利肌膚代謝與修復。

高敏敏也推薦10種抗氧化、抗發炎、幫助修復的養膚食物。首先是「酪梨」，富含好油脂，幫助皮膚鎖水，具穩定屏障功能；「鮭魚」含Omega3脂肪酸，有助降低皮膚發炎；「藍莓」抗氧化力強，可減少自由基對肌膚傷害；「高麗菜」含植化素支持肝臟解毒，幫助代謝老廢物質；「綠茶」含茶多酚，抗氧化又抗發炎，對敏感膚質很加分；「花椰菜」富含維生素C，支持膠原生成與修復；「蘋果」含果膠幫助穩定腸道，間接讓膚況更穩定；「檸檬」可補充維生素C，支持皮膚修復能力；「杏仁」的維生素E可幫助延緩肌膚老化；「番茄」的茄紅素可抗氧化，保護肌膚免於環境傷害。

高敏敏表示，而是每天飲食慢慢累積，與其一直換保養品，不如先檢視餐盤裡放了什麼。吃對食物，就是最根本的養膚保養。

