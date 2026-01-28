擦撞害摔車下秒轉身騎走！女騎士辯「趕買菜」涉肇逃嚇壞：以為自摔

記者潘靚緯／台中報導

66歲機車女騎士在路口擦撞前車導致摔車倒地，誤認為是自摔，藉口是急著買菜才會離開現場。(圖／翻攝畫面)

台中市南屯區文心路與南屯路口，日前發生一起交通事故，一名林姓女機車騎士上班途中，行經該路口，遭後方一輛機車擦撞，雙雙倒地，不料對方在好心人協助攙扶起身後，竟直接騎車離開，未留下任何聯繫方式，也未報警，警方獲報立即趕往現場處理，準備追查肇事騎士時，對方卻折返找上員警，聲稱以為是自摔才離開，絕非故意肇事逃逸。

66歲女騎士被路人攙扶起身後，竟然直接騎車離開，讓被追撞的林姓女騎士原地錯愕。(圖／翻攝畫面)

台中市警四分局接獲林姓騎士報案指出，當時行經路口時，遭後方一輛機車擦撞，導致兩人摔車倒地，肇事機車甚至往前噴飛至路口，場面驚險。不過對方在路人協助攙扶起身後，竟然直接騎車離開，讓她相當錯愕，而行經車禍當時正好是上班尖峰時段，車流繁忙，一度影響到交通順暢。

員警到場蒐證並疏導交通期間，一名66歲曾姓女子神情緊張返回事故地點，主動詢問員警是否在處理交通事故，表示自己稍早在路口「自摔」，因為趕著去市場買菜，起身後未多作停留便離去。經比對監視器畫面後發現，曾女騎機車時確實與他車發生碰撞，並非單純自摔，擅自離開的行為已構成肇事逃逸。

聽到員警說明肇事逃逸面臨的刑責後，曾姓女子嚇到臉色發白、頻頻致歉，坦承因一心要趕著去菜市場，誤判只是自摔，未確認自己機車是否撞到其他車輛，匆忙離開現場，全案仍依刑法第185條之4肇事逃逸罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警四分局呼籲，用路人於道路上發生交通事故，無論事故大小，均應立即停車留在現場並報警處理，切勿因一時慌亂或心存僥倖而離去觸法，後果得不償失。

